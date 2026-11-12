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रांची में 12 लोगों ने दो भाइयों को घेरकर किया जानलेवा हमला, लोहे की रॉड से सिर फोड़ा, एफआईआर दर्ज

एयरपोर्ट थाना ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर हिंसक झड़प का एक गंभीर मामला सामने आया है. हुंडरू के हरिजन मोहल्ले में 12 लोगों पर दो सगे भाइयों को घेरकर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है. आरोप है कि हमलावरों ने दोनों भाइयों पर लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला किया.

मारपीट में एक भाई का सिर फट गया और उसके चेहरे से काफी खून बहने लगा. वहीं, दूसरे भाई की छाती, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों पर बेरहमी से वार किया गया. आरोप है कि मारपीट के दौरान एक आरोपी ने रिवॉल्वर निकालकर दोनों भाइयों पर गोली भी चलाई, लेकिन गोली मिसफायर हो गई. इसके बाद दोनों भाई किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे और पुलिस के पास पहुंचे.