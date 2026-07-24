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नवादा में एक परिवार पर टूट पड़े लोग, दुधमुंही बच्ची की मरोड़ी गर्दन, कई जख्मी

नवादा : जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 20 से 30 लोगों की भीड़ ने एक ही परिवार पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है. सभी घायलों को पहले नारदीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर नवादा सदर अस्पताल और वहां से बेहतर इलाज के लिए पावापुरी विम्स रेफर किया गया है.

क्या है पूरा मामला?: पीड़ित शख्स ने आरोप लगाया है कि गांव की एक युवती, जो रिश्ते में चचेरी बहन लगती है, लगातार शादी के लिए दबाव बना रही थी. रक्षा बंधन पर वह राखी भी बांधती थी, ऐसे में शादी का प्रस्ताव अस्वीकार्य था. ग्रामीणों के मुताबिक, दोनों के बीच पहले से प्रेम-प्रसंग की भी चर्चा थी.

धारदार हथियारों से परिवार पर हमला: आरोप है कि घटना की रात युवती उक्त व्यक्ति के घर पहुंची और रोने लगी. उसके बाद लड़की के परिजन अपनी लड़की को समझा बुझाकर अपने साथ घर ले गए, इसी बीच अचानक 20 से 30 लोगों की भीड़ ने लड़का पक्ष वाले घर पर धावा बोल दिया और लोहे की रॉड, टांगा, खंती जैसे धारदार हथियारों से पूरे परिवार पर हमला कर दिया.

"20 से 30 लोग दरवाजा तोड़ कर मेरे घर में घुस गये. हम लोग दरवाजा बंद कर लिये क्योंकि बहुत लोग गांव वाला था.सबके पास तलवाल, कुल्हाड़ी जैसे हथियार थे. हम लोग डर गए. हम लोग 5-6 लोग फैमिली थे और उधर बहुत सारा सब एकजुट हो गया था. हम लोग दरवाजा बंद कर लिए थे. लोहे का गेट भी मतलब जैसे तैसे कर दिया तोड़फोड़ दिया है. पड़ोसी के छत पर से चढ़ करके मेरे घर में घुसा और सबका बुरा हाल बना दिया है."- पीड़ित

घर में मचा तांडव: हमलावरों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, जब असफल रहे तो पड़ोसी की छत के रास्ते घर में घुसकर हमला किया. घर का आंगन खून से सना मिला, दरवाजे क्षतिग्रस्त पाए गए. एक छोटी बच्ची के साथ भी बर्बरता की गई, जिससे उसकी हालत बेहद खराब बताई जा रही है. बच्ची की गर्दन मरोड़ दी गई है.

हमले के बाद लूटपाट: पीड़ित परिवार का आरोप है कि मारपीट के बाद हमलावर घर का सामान लूटकर फरार हो गए. घटना के बाद से पूरा परिवार दहशत में है और उन्हें केस वापस लेने की धमकी दी जा रही है. पीड़ितों ने आधा दर्जन ज्ञात और कई अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.