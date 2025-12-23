ETV Bharat / state

महिला को खंभे से बांधकर पीटने के आरोप में 05 लोग गिरफ्तार, वायरल हुआ था वीडियो, जानें पूरा मामला

विक्षिप्त महिला रात को एक घर में घुसी थी, लोगों ने चोर बताते हुए उसे खंभे से बांधकर पीटा था

WOMAN TIED TO POLE AND BEATEN
महिला को पीटने वाले गिरफ्तार (Photo courtesy - Haridwar Police)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 23, 2025 at 7:46 AM IST

हरिद्वार: रानीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित लेबर कॉलोनी में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला को पीटने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए महिला से अमानवीय व्यवहार के वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने एक महिला सहित कुल 05 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

महिला को खंभे से बांधकर पीटने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार: मामला कोतवाली रानीपुर क्षेत्र की लेबर कॉलोनी, सेक्टर-02, बीएचईएल का है. बीती 20 दिसंबर 2025 को वायरल हुए वीडियो में एक महिला को खंभे से बांधकर बेरहमी से मारपीट करते हुए देखा गया था. वीडियो की जांच में घटना की पुष्टि होने के बाद पीड़िता के बेटे की तहरीर पर कोतवाली रानीपुर में तत्काल 06 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए. एसएसपी के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली रानीपुर पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए 05 आरोपियों को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है.

गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल: गिरफ्तार आरोपियों के नाम राहुल पुत्र मुन्दिका प्रसाद, इन्दर पुत्र मुन्दिका प्रसाद, राकेश पुत्र रामशरण, आशु पुत्र सोनू और एक महिला शामिल है. रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार ने बताया कि इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

दो घंटे तक रहम की भीख मांगती रही महिला, वीडियो बनाते रहे लोग: आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी हुकूमत की मिसाल देखने को मिली है. जहां मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला दो घंटे तक रहम की भीख मांगती रही, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उसकी एक न सुनी. महिला को खंभे से बांधकर न सिर्फ पीटा गया, बल्कि उसका सामाजिक शोषण भी किया गया. इतना ही नहीं घटना स्थल पर लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी महिला को छुड़वाने की जहमत नहीं उठाई. महिला गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी. लोग गालियां देते रहे और उस पर अपनी भड़ास निकालते रहे.

ये था पूरा मामला: दरअसल शनिवार रात करीब दो बजे मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला एक घर में दाखिल हो गई. घर के निवासियों ने उससे बिना कुछ जाने और पूछे उस पर चोर होने का शक जता दिया. इतना ही नहीं आसपास के लोगों ने भी उसकी स्थिति के बारे में नहीं जाना. बस सीधा उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी. इतना ही नहीं उसे खंभे से बांध दिया गया. महिला रहम की भीख मांगती रही, इतनी भीड़ में उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं मिला.

गनीमत रही कि सूचना मिलते ही रानीपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को लोगों से छुड़वाया गया. रविवार को महिला को बंधक बनाकर पीटने का वीडियो वायरल हुआ तो, पुलिस हरकत में आई. तुरंत आला अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया और मारपीट कर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए. हालांकि पुलिस ने तत्काल छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और पांच को गिरफ्तार भी किया है.
