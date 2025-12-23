ETV Bharat / state

महिला को खंभे से बांधकर पीटने के आरोप में 05 लोग गिरफ्तार, वायरल हुआ था वीडियो, जानें पूरा मामला

हरिद्वार: रानीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित लेबर कॉलोनी में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला को पीटने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए महिला से अमानवीय व्यवहार के वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने एक महिला सहित कुल 05 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

महिला को खंभे से बांधकर पीटने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार: मामला कोतवाली रानीपुर क्षेत्र की लेबर कॉलोनी, सेक्टर-02, बीएचईएल का है. बीती 20 दिसंबर 2025 को वायरल हुए वीडियो में एक महिला को खंभे से बांधकर बेरहमी से मारपीट करते हुए देखा गया था. वीडियो की जांच में घटना की पुष्टि होने के बाद पीड़िता के बेटे की तहरीर पर कोतवाली रानीपुर में तत्काल 06 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए. एसएसपी के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली रानीपुर पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए 05 आरोपियों को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है.

गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल: गिरफ्तार आरोपियों के नाम राहुल पुत्र मुन्दिका प्रसाद, इन्दर पुत्र मुन्दिका प्रसाद, राकेश पुत्र रामशरण, आशु पुत्र सोनू और एक महिला शामिल है. रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार ने बताया कि इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.