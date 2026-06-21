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रिम्स कैंटीन में खाना के साथ मिले अंडे खाने से मरीज सहित कई लोग बीमार, जांच के लिए प्रबंधन ने बनाई कमेटी

रांची: सरकारी अस्पताल रिम्स में भर्ती मरीजों को 20 जून की रात को दिए गए खाना खाने के बाद कई मरीज और उनके परिजन बीमार हो गये. उन सभी को फ़ूड पॉइजनिंग होने की शिकायत के बाद उनका रिम्स मेडिसीन विभाग में इलाज चल रहा है.

इसको लेकर रिम्स प्रबंधन ने इसे कैंटीन में बने भोजन की वजह से फ़ूड पॉइजनिंग की घटना मानने से इनकार किया है. रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिशिर कुमार ने कहा कि अगर ऐसा होता तो रिम्स के सभी मरीजों को इस तरह की शिकायत होती.

उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार खाने के साथ दिए गए कुछ अंडों में खराबी की वजह से शिकायत थी. इेसमें सिर्फ दो मरीजों को ही उल्टी और पेट दर्द, दस्त की शिकायत हुई है जबकि 19 के करीब मरीज के परिजन बीमार हुए हैं. उन्होंने बताया कि सभी का इलाज रिम्स के मेडिसीन विभाग में चल रहा है और सभी खतरे से बाहर हैं.

पीएसएम विभाग की हेड की अध्यक्षता में बनी जांच कमेटी

रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिशिर कुमार ने बताया कि पहले से रिम्स किचन में बनने वाले आहार की निगरानी के लिए किचन मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है. इस घटना के बाद पीएसएम विभाग की हेड डॉ. शालिनी सुंदरम की अध्यक्षता में तीन डॉक्टरों की कमेटी बनाई गई है. जिसमें माइक्रोबायोलॉजी और मेडिसीन विभाग के चिकित्सक शामिल हैं, यह कमेटी दो दिनों के अंदर मामले की जांच कर रिम्स निदेशक और अधीक्षक को रिपोर्ट देंगे.