रिम्स कैंटीन में खाना के साथ मिले अंडे खाने से मरीज सहित कई लोग बीमार, जांच के लिए प्रबंधन ने बनाई कमेटी
रांची में रिम्स के कैंटीन से खाना खाने से मरीज समेत कई लोग बीमार हो गये हैं.
Published : June 21, 2026 at 8:55 PM IST
रांची: सरकारी अस्पताल रिम्स में भर्ती मरीजों को 20 जून की रात को दिए गए खाना खाने के बाद कई मरीज और उनके परिजन बीमार हो गये. उन सभी को फ़ूड पॉइजनिंग होने की शिकायत के बाद उनका रिम्स मेडिसीन विभाग में इलाज चल रहा है.
इसको लेकर रिम्स प्रबंधन ने इसे कैंटीन में बने भोजन की वजह से फ़ूड पॉइजनिंग की घटना मानने से इनकार किया है. रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिशिर कुमार ने कहा कि अगर ऐसा होता तो रिम्स के सभी मरीजों को इस तरह की शिकायत होती.
उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार खाने के साथ दिए गए कुछ अंडों में खराबी की वजह से शिकायत थी. इेसमें सिर्फ दो मरीजों को ही उल्टी और पेट दर्द, दस्त की शिकायत हुई है जबकि 19 के करीब मरीज के परिजन बीमार हुए हैं. उन्होंने बताया कि सभी का इलाज रिम्स के मेडिसीन विभाग में चल रहा है और सभी खतरे से बाहर हैं.
पीएसएम विभाग की हेड की अध्यक्षता में बनी जांच कमेटी
रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिशिर कुमार ने बताया कि पहले से रिम्स किचन में बनने वाले आहार की निगरानी के लिए किचन मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है. इस घटना के बाद पीएसएम विभाग की हेड डॉ. शालिनी सुंदरम की अध्यक्षता में तीन डॉक्टरों की कमेटी बनाई गई है. जिसमें माइक्रोबायोलॉजी और मेडिसीन विभाग के चिकित्सक शामिल हैं, यह कमेटी दो दिनों के अंदर मामले की जांच कर रिम्स निदेशक और अधीक्षक को रिपोर्ट देंगे.
रिम्स के पीआरओ ने बताया कि पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत सिर्फ दो मरीजों को हुई है. जिसमें बाकी 17-18 मरीज के परिजन को ये शिकायतें हुई हैं. कमेटी इस बात की भी जांच करेगी कि जिन 2 मरीजों की तबीयत बिगड़ी उन्हें बाहर से भी कुछ लाकर तो नहीं खिलाया गया था. जिन 19 परिजनों में फूड मरीजों में फूड पॉइजनिंग जैसे लक्षण देखने को मिले उन्होंने 20 जून की रात कहां का खाना खाया था?
मरीज के परिजन बताते हैं कि मरीजों को पौष्टिक आहार के रूप में अंडा दिया गया था उसी के सेवन के बाद कई मरीजों को उल्टी, पेट दर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा. कुछ परिजनों ने दबी जुबान से बताया कि मरीज के लिए मिले रात के खाने के साथ दिए गए अंडे को उन्होंने खा लिया था, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गयी. राहत की बात यह है कि जिन मरीजों या उनके परिजनों में फूड पॉइजनिंग जैसे लक्षण दिखे, वे सभी खतरे से बाहर हैं.
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