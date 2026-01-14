ETV Bharat / state

दुपहिया वाहन चालकों और पक्षियों पर चाइनीज मांझे का कहर, लोगों का गला और पक्षियों के पंख कटे

जयपुर में पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे से 40 से ज्यादा लोग और 30 से अधिक पक्षी घायल हो गए.

Makar Sankranti In Jaipur
घायल पक्षियों का इलाज करते हुए (ETV Bharat Jaipur)
January 14, 2026

जयपुर: मकर संक्रांति पर आज गुलाबी नगरी जयपुर का आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से अटा नजर आया. इस बीच चाइनीज मांझा लोगों और पक्षियों के लिए कहर बन गया. जयपुर में कई दुपहिया वाहन चालक चायनीज मांझे की चपेट में आए और कुछ लोगों की लापरवाही उन पर भारी पड़ गई. कई दुपहिया वाहन चालकों का गला चाइनीज मांझे के कारण कट गया. वहीं, पक्षियों को भी चाइनीज मांझे ने काफी नुकसान पहुंचाया. मकर संक्रांति पर घायल लोगों को सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पर लाया गया. जहां उनका उपचार जारी है. वहीं, अशोक नगर स्थित पक्षी उपचार केंद्र पर भी बड़ी संख्या में घायल पक्षियों को उपचार के लिए लाया गया.

घायल लोगों को ट्रॉमा सेंटर में करवाया भर्ती: ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉ. बीएल यादव ने बताया कि मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी के कारण हुए हादसों में कई लोग घायल हुए हैं. सेंटर में शाम तक 40 से ज्यादा लोगों को घायल हालत में लाया गया. इनमें 30 लोग चाइनीज मांझे के कारण घायल हुए हैं. इनमें से ज्यादातर के गले और चेहरे कट गए हैं. वहीं, बच्चों के छत से गिरने के भी मामले सामने आए हैं. दस बच्चों को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. जहां उनका उपचार जारी है.

पक्षी भी आए मांझे की चपेट में: इधर, अशोक नगर स्थित पक्षी उपचार केंद्र में भी बड़ी संख्या में घायल पक्षियों का उपचार किया गया. फॉरेस्टर भैराराम ने बताया कि आज करीब 36 पक्षियों को उपचार के लिए लाया गया. इनमें कबूतर, हरियल, टिटहरी, चील और मोर शामिल हैं. कई पक्षियों के पैर और पंख मांझे की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गए. जिनका उपचार किया गया है. उन्होंने चायनीज मांझे का उपयोग नहीं करने और सुबह-शाम के समय पतंगबाजी नहीं करने की भी अपील की है.

पक्षियों के उपचार के लिए बनाए सेंटर: शहर में कई जगह पक्षियों के उपचार के लिए सेंटर भी स्थापित किए गए हैं. जहां मांझे से घायल पक्षियों का उपचार किया गया. मालवीय नगर पुलिया के पास सेवाकुंज फाउंडेशन की ओर से बर्ड ट्रीटमेंट केयर सेंटर बनाया गया. मिसेज इंडिया इंटरनेशनल दीप्ती सैनी ने इस सेंटर का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि बदलते मौसम और पतंगबाजी के जूनून के बीच पक्षियों के लिए भी संवेदनशील होने की आवश्यकता है.

