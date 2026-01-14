ETV Bharat / state

दुपहिया वाहन चालकों और पक्षियों पर चाइनीज मांझे का कहर, लोगों का गला और पक्षियों के पंख कटे

घायल पक्षियों का इलाज करते हुए ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: मकर संक्रांति पर आज गुलाबी नगरी जयपुर का आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से अटा नजर आया. इस बीच चाइनीज मांझा लोगों और पक्षियों के लिए कहर बन गया. जयपुर में कई दुपहिया वाहन चालक चायनीज मांझे की चपेट में आए और कुछ लोगों की लापरवाही उन पर भारी पड़ गई. कई दुपहिया वाहन चालकों का गला चाइनीज मांझे के कारण कट गया. वहीं, पक्षियों को भी चाइनीज मांझे ने काफी नुकसान पहुंचाया. मकर संक्रांति पर घायल लोगों को सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पर लाया गया. जहां उनका उपचार जारी है. वहीं, अशोक नगर स्थित पक्षी उपचार केंद्र पर भी बड़ी संख्या में घायल पक्षियों को उपचार के लिए लाया गया. घायल लोगों को ट्रॉमा सेंटर में करवाया भर्ती: ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉ. बीएल यादव ने बताया कि मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी के कारण हुए हादसों में कई लोग घायल हुए हैं. सेंटर में शाम तक 40 से ज्यादा लोगों को घायल हालत में लाया गया. इनमें 30 लोग चाइनीज मांझे के कारण घायल हुए हैं. इनमें से ज्यादातर के गले और चेहरे कट गए हैं. वहीं, बच्चों के छत से गिरने के भी मामले सामने आए हैं. दस बच्चों को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. जहां उनका उपचार जारी है. पढ़ें: 'जानलेवा' चाइनीज मांझे के खिलाफ जंग, कलेक्टर टीना डाबी ने शुरू किया विशेष अभियान