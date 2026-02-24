ETV Bharat / state

कोटा में बसों की हड़ताल का मिला-जुला असर, चोरी चुपके चलती रही बसें, स्लीपर कोच पूरी तरह बंद

बस ऑपरेटरों की हड़ताल का कोटा और हाड़ौती में मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है.

कोटा में बस सेवाएं रद्द
कोटा में बस सेवाएं रद्द (ETV Bharat Kota)
Published : February 24, 2026 at 3:11 PM IST

कोटा : प्रदेश में बस ऑपरेटरों की हड़ताल है, जिसमें कोटा और हाड़ौती संभाग के ऑपरेटर भी शामिल हैं. मंगलवार को इसका मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है. निजी बस ऑपरेटर की कुछ बसें बंद रहीं, जबकि कई रूट पर बसें दौड़ रह थी. अधिकांश बस स्टैंड पर खड़ी रही हैं. इनमें स्टेट कैरिज से लेकर स्लीपर कोच और नाइट सर्विस वाली बसें भी शामिल हैं.

कोटा के बस ऑपरेटर अशोक चांदना का कहना है कि हाड़ौती संभाग की करीब 500 से ज्यादा बसें इस हड़ताल में बंद हैं. यात्रियों का कहना है कि अपने सफर को एक-दो दिन टालना पड़ेगा. वहीं, शादी-विवाह का सीजन भी चल रहा है. इसके चलते जाना भी कई जगह पर महत्वपूर्ण है. कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें अपनी जॉब ज्वाइन करने के लिए जाना है, हड़ताल की जानकारी भी नहीं थी, इसलिए भी समस्या है. कई घंटे तक लोग बस स्टैंड पर इंतजार करते भी नजर आए.

यह बोले बस ऑपरेटर व यात्री. (ETV Bharat Kota)

बसों का रिजर्वेशन किया गया बंद : स्लीपर कोच बस के ऑपरेटर अशोक चांदना का कहना है कि सभी बस संचालकों ने पूरे राजस्थान में ही इंटरसिटी चलने वाली स्लीपर कोच बेसन का रिजर्वेशन बंद कर दिया है. इसमें एसी और वोल्वो सभी श्रेणी की बसें शामिल हैं. इन बसों में ही अधिकांश यात्री राजस्थान में सफर करते हैं. पहले से हो रही बुकिंगों का पैसा भी वापस रिफंड किया जा रहा है. कोटा से ही लाखों रुपए का किराया रोज बस ऑपरेटर रिफंड कर रहे हैं. ये बसें कोटा से उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, सिरोही, जैसलमेर, जयपुर व जालौर के लिए जाती हैं. राज्य के बाहर अहमदाबाद, दिल्ली, गोरखपुर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, कानपुर व लखनऊ सहित कई शहरों में भी सेवाएं हैं.

न्यू बॉडी कोड से भी समस्या : बस ऑपरेटर अशोक चांदना का कहना है कि बस वालों के बिना नियम व कानून चालान बनाएं जा रहे हैं. वाहनों में लगेज व छत पर कैरियर नहीं हैं. गाड़ियों की फिटनेस हो नहीं रही है, फिर कैसे गाड़ी चलाई जाए? दूसरी तरफ न्यू बॉडी कोड लागू किया है, जिसमें से पहले से बनी हुई बसों को सरकार चलने से रोक रही है. हमारी मांग है कि जिन बसों से सरकार ने टैक्स लिया है और जिनको परमिशन पहले से मिली हुई है, उन्हें चलने दें. अब जो नई बस बन रही है, उन्हें न्यू बॉडी कोड से बनाया जाए. पुरानी बसों के लिए एक समय निर्धारित कर दिया जाए. उसके बाद इन बसों की फिटनेस और टैक्स लेना बंद कर दिया जाए ताकि वह अपने आप बंद हो जाएं.

बस स्टैंड के बाहर खड़े दिखे लोग
बस स्टैंड के बाहर खड़े दिखे लोग (ETV Bharat Kota)

यात्रियों को करना पड़ रहा इंतजार : कोटा से श्योपुर, शिवपुरी, इटावा, सांगोद, छीपाबड़ौद, बारां, चेचट, रामगंज मंडी, बूंदी, नैनवा, लाखेरी व इंद्रगढ़ सहित कई रूट पर लोक परिवहन व स्टेट कैरिज बसें नहीं चल रही हैं. इनमें से कई रूट ऐसे हैं, जिनमें रोडवेज की बसें भी नहीं जाती हैं. इसके चलते यात्रियों को इंतजार करना पड़ रहा है. दूसरी तरफ आम दिनों की तरह यात्री पहले बड़ तिराहे के नजदीक प्राइवेट बस स्टैंड पहुंचते हैं. बस की हड़ताल की जानकारी मिलने के बाद रोडवेज बस स्टैंड जा रहे हैं. ऐसे में उन्हें ऑटो या टैक्सी का खर्चा भी उठाना पड़ रहा है. हड़ताल का असर रोडवेज की बसों में कुछ ही यात्रीभार देखने को मिला. रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों की संख्या आम दिनों की संख्या में मंगलवार को ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन रोडवेज ने बसें नहीं बढ़ाई हैं. रोडवेज के चीफ मैनेजर कोटा अजय कुमार मीणा का कहना है कि ज्यादा यात्री बाहर नहीं बढ़ा है, अधिकांश निजी बसें चल रही थी, इसलिए रोडवेज और निजी बसों दोनों में यात्रियों की संख्या बढ़ रही है.

