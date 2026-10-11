Hanumangarh Accident : ब्राह्मणी माता के दर्शनार्थी पदयात्रियों को पिकअप ने कुचला, तीन की मौत
पल्लू के निकट नोहर मेगा हाईवे पर बड़ा हादसा. सड़क दुर्घटना में मारे गए तीनों युवक एक ही गांव के निवासी और गहरे दोस्त थे.
Published : October 11, 2026 at 3:48 PM IST
हनुमानगढ़: जिले के पल्लू थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई एवं एक घायल हो गया. घायल को प्राथमिक इलाज के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया. हादसे में मारे गए तीनों युवा एक ही गांव के थे और गहरे दोस्त थे. ये सभी पल्लू ब्राह्मणी माता के दर्शन करने घर से पैदल निकले थे. इस हादसे में तीन युवाओं की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.
पल्लू थानाधिकारी जगदीश कड़वासरा ने बताया कि हादसा पल्लू से करीब 16 किमी दूर झेदासर और माहेला गांव के बीच पल्लू-नोहर मेगा हाईवे पर हुआ. एसएचओ के अनुसार, रामप्रसाद ने हादसे की थाने में रिपोर्ट दी. इसके अनुसार, रामप्रसाद का भतीजा मोहित कुमार (35) अपने दोस्त अजय सिहाग, अशोक सिहाग एवं रुपेश पूनिया के साथ शनिवार रात किकरालिया गांव से पल्लू माता मंदिर पदयात्रा पर निकला. जैसे ही झेदासर गांव क्रॉस किया, एक तेज रफ्तार पिकअप ने पीछे से टक्कर मार दी. इसमें मोहित, अजय एवं अशोक की मौत हो गई.
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टक्कर के बाद चालक फरार: पुलिस ने तीनों शव पल्लू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए. वहीं, रूपेश को अस्पताल में भर्ती कराया. हादसे के बाद पिकअप चालक फरार हो गया. चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया एवं उसकी तलाश है.
सात माह पहले हुआ अजय का विवाह: एसएचओ कड़वासरा के अनुसार, हादसे के शिकार अशोक के पिता राजेंद्र सिहाग का करीब 1 साल पहले निधन हो गया था. अशोक रावतसर कॉलेज में BA का छात्र था. वहीं, मृतक अजय पुत्र हंसराज सिहाग की करीब 7 महीने पहले शादी हुई थी. अजय प्राइवेट स्कूल में टीचर था. मोहित पढ़ाई के साथ पिता की दुकान में हाथ बंटाता था. हादसे में घायल रुपेश पूनिया पढ़ाई के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है.
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