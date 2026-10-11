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Hanumangarh Accident : ब्राह्मणी माता के दर्शनार्थी पदयात्रियों को पिकअप ने कुचला, तीन की मौत

हनुमानगढ़ पल्लू थाना ( ETV Bharat Hanumangarh )

हनुमानगढ़: जिले के पल्लू थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई एवं एक घायल हो गया. घायल को प्राथमिक इलाज के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया. हादसे में मारे गए तीनों युवा एक ही गांव के थे और गहरे दोस्त थे. ये सभी पल्लू ब्राह्मणी माता के दर्शन करने घर से पैदल निकले थे. इस हादसे में तीन युवाओं की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.