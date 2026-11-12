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उत्तराखंड में फिर बदले गए PCS अधिकारी, कई जिलों में प्रशासनिक फेरबदल, देखिए सूची

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देहरादून: उत्तराखंड में फिर एक बार शासन ने अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है. इस बार शासन ने 24 पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है. राज्यभर में 24 डिप्टी कलेक्टर बदले गए हैं.

24 पीसीएस अधिकारियों के हुए तबादले: उत्तराखंड में एक बार फिर पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. शासन ने 24 पीसीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी करते हुए विभिन्न जिलों में अधिकारियों की नई तैनाती की है, इस फेरबदल में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, उत्तरकाशी और ऊधमसिंह नगर समेत कई जिलों में डिप्टी कलेक्टरों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है.

तबादला सूची के तहत पीसीएस राजकुमार पांडे को डिप्टी कलेक्टर देहरादून बनाया गया है. वहीं, पीसीएस अभय प्रताप सिंह को भी डिप्टी कलेक्टर देहरादून की जिम्मेदारी दी गई है. उत्तरकाशी में तैनात पीसीएस बृजेश कुमार तिवारी को टिहरी भेजा गया है. जबकि, पीसीएस जयवीर सिंह को भी डिप्टी कलेक्टर टिहरी बनाया गया है. पीसीएस शिप्रा जोशी, पीसीएस तुषार सैनी, पीसीएस गौरव पांडे और पीसीएस अमृता शर्मा को डिप्टी कलेक्टर के रूप में नैनीताल भेजा गया है. पीसीएस अधिकारियों के तबादले (फोटो सोर्स- Uttarakhand Govt) प्रशासनिक फेरबदल में पीसीएस अपर्णा ढोंडियाल को अधिशासी निदेशक डोईवाला चीनी मिल की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पीसीएस मनीष बिष्ट को निदेशक प्रशासन एवं मॉनिटरिंग, पंतनगर बनाया गया है. पीसीएस देवानंद को डिप्टी कलेक्टर पौड़ी और पीसीएस कृष्णा त्रिपाठी को डिप्टी कलेक्टर चमोली की जिम्मेदारी मिली है. पीसीएस नवाजिश खलिक को अल्मोड़ा भेजा गया है, जबकि पीसीएस चंद्रशेखर और पीसीएस अबरार अहमद को उत्तरकाशी में तैनाती दी गई है.