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उत्तराखंड में फिर बदले गए PCS अधिकारी, कई जिलों में प्रशासनिक फेरबदल, देखिए सूची

उत्तराखंड में बीते रोज 10 आईएएस और 20 पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए थे. आज 24 पीसीएस अफसरों को इधर उधर किया गया है.

PCS Transfer Uttarakhand
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 12, 2026 at 10:39 PM IST

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Updated : November 12, 2026 at 10:51 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में फिर एक बार शासन ने अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है. इस बार शासन ने 24 पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है. राज्यभर में 24 डिप्टी कलेक्टर बदले गए हैं.

24 पीसीएस अधिकारियों के हुए तबादले: उत्तराखंड में एक बार फिर पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. शासन ने 24 पीसीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी करते हुए विभिन्न जिलों में अधिकारियों की नई तैनाती की है, इस फेरबदल में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, उत्तरकाशी और ऊधमसिंह नगर समेत कई जिलों में डिप्टी कलेक्टरों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है.

तबादला सूची के तहत पीसीएस राजकुमार पांडे को डिप्टी कलेक्टर देहरादून बनाया गया है. वहीं, पीसीएस अभय प्रताप सिंह को भी डिप्टी कलेक्टर देहरादून की जिम्मेदारी दी गई है. उत्तरकाशी में तैनात पीसीएस बृजेश कुमार तिवारी को टिहरी भेजा गया है. जबकि, पीसीएस जयवीर सिंह को भी डिप्टी कलेक्टर टिहरी बनाया गया है. पीसीएस शिप्रा जोशी, पीसीएस तुषार सैनी, पीसीएस गौरव पांडे और पीसीएस अमृता शर्मा को डिप्टी कलेक्टर के रूप में नैनीताल भेजा गया है.

PCS Transfer Uttarakhand
पीसीएस अधिकारियों के तबादले (फोटो सोर्स- Uttarakhand Govt)

प्रशासनिक फेरबदल में पीसीएस अपर्णा ढोंडियाल को अधिशासी निदेशक डोईवाला चीनी मिल की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पीसीएस मनीष बिष्ट को निदेशक प्रशासन एवं मॉनिटरिंग, पंतनगर बनाया गया है. पीसीएस देवानंद को डिप्टी कलेक्टर पौड़ी और पीसीएस कृष्णा त्रिपाठी को डिप्टी कलेक्टर चमोली की जिम्मेदारी मिली है. पीसीएस नवाजिश खलिक को अल्मोड़ा भेजा गया है, जबकि पीसीएस चंद्रशेखर और पीसीएस अबरार अहमद को उत्तरकाशी में तैनाती दी गई है.

इसके अलावा पीसीएस कुमकुम जोशी, पीसीएस शालिनी मौर्य, पीसीएस मंजू राजपूत और पीसीएस नीतू डागर को हरिद्वार भेजा गया है. पीसीएस रेखा कोहली, पीसीएस संजय कुमार और पीसीएस रेखा को उधम सिंह नगर में तैनाती दी गई है. इसके अलावा पीसीएस मुकेश चंद्र रमोला को देहरादून लाया गया है. जबकि, पीसीएस सुनील कुमार को रुद्रप्रयाग भेजा गया है.

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पीसीएस अधिकारियों के तबादले (फोटो सोर्स- Uttarakhand Govt)

गौर हो कि बीती रोज यानी 11 नवंबर को उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए थे. जिसमें 10 आईएएस और 20 पीसीएस अधिकारियों शामिल थे. इसी कड़ी में 12 नवंबर को 24 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लगने से पहले कुछ और ट्रांसफर हो सकते हैं.

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Last Updated : November 12, 2026 at 10:51 PM IST

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