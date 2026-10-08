कोटपूतली में हाईवे-48 पर लोक परिवहन बस ट्रेलर से टकराई, आठ सवारियां घायल
हाईवे पर फ्लाईओवर निर्माण के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है. इस कारण यहां कई बार जाम की स्थिति हो जाती है.
Published : October 8, 2026 at 2:43 PM IST
कोटपूतली-बहरोड़: दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर पावटा उपखंड क्षेत्र में बावड़ी मंदिर के पास लोक परिवहन सेवा की बस आगे चल रहे ट्रेलर से जा टकराई. इससे आठ सवारियां घायल हो गई.इस दौरान हादसा हो गया. टक्कर के बाद बस में चीख-पुकार मच गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को उप जिला अस्पताल पावटा पहुंचाया.
पावटा थाने के एएसआई पूरणमल ने बताया कि दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर बावड़ी मंदिर के समीप इन दिनों फ्लाईओवर निर्माण का कार्य चल रहा है. इसके चलते हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो रही है. कई बार जाम की स्थिति भी बन रही है. गुरुवार को भी निर्माण कार्य के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी. इसी दौरान लोक परिवहन सेवा की एक बस आगे चल रहे ट्रेलर के पीछे जा टकराई. अचानक हुई टक्कर से बस में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया. आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को संभाला और हादसे की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही प्रागपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.
घायल यात्रियों को तत्काल पावटा अस्पताल पहुंचाया गया. यहां सात घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि एक घायल यात्री का अस्पताल में उपचार जारी है. हादसे के दौरान कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई. जाम लगने से दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया. इसके बाद यातायात को व्यवस्थित करते हुए वाहनों की आवाजाही सुचारू कराई गई. पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक तौर पर हादसे का कारण निर्माण कार्य के चलते हाईवे पर लगा जाम और वाहनों की धीमी गति बताया जा रहा है.
फ्लाईओवर निर्माण से लग रहा जाम: लगातार यातायात प्रभावित होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने निर्माण कार्य के दौरान यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने तथा जाम की स्थिति में पुलिसकर्मियों की तैनाती की मांग की है, ताकि इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके.