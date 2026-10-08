ETV Bharat / state

कोटपूतली में हाईवे-48 पर लोक परिवहन बस ट्रेलर से टकराई, आठ सवारियां घायल

हादसे में क्षतिग्रस्त बस ( ETV Bharat Kotputali )

कोटपूतली-बहरोड़: दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर पावटा उपखंड क्षेत्र में बावड़ी मंदिर के पास लोक परिवहन सेवा की बस आगे चल रहे ट्रेलर से जा टकराई. इससे आठ सवारियां घायल हो गई.इस दौरान हादसा हो गया. टक्कर के बाद बस में चीख-पुकार मच गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को उप जिला अस्पताल पावटा पहुंचाया.

पावटा थाने के एएसआई पूरणमल ने बताया कि दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर बावड़ी मंदिर के समीप इन दिनों फ्लाईओवर निर्माण का कार्य चल रहा है. इसके चलते हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो रही है. कई बार जाम की स्थिति भी बन रही है. गुरुवार को भी निर्माण कार्य के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी. इसी दौरान लोक परिवहन सेवा की एक बस आगे चल रहे ट्रेलर के पीछे जा टकराई. अचानक हुई टक्कर से बस में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया. आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को संभाला और हादसे की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही प्रागपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.