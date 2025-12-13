रामपुर के किंगल में ट्रैवलर सड़क पर पलटी, हादसे में 18 यात्री घायल, ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज
रामपुर में कुमारसैन से शिमला जा रही एक ट्रैवलर सड़क पर पलट गई. हादसे में 18 लोग घायल हुए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 8:12 PM IST
रामपुर बुशहर: शिमला जिले के कुमारसैन के किंगल क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. दरअसल, कुमारसैन से शिमला की ओर जा रही ट्रैवलर (HP01AA-7737) अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. हादसे में 18 यात्री घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने बताया, 'सभी घायलों का उपचार चल रहा है और घटना कैसे हुई है इसकी जांच की जा रही है'.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दुर्घटना के संबंध में पुलिस थाना कुमारसैन में हरी बहादुर (27 वर्ष) ने शिकायत दर्ज कराई. जिस पर पुलिस ने धारा 281 व 125(ए) BNS 2023 के तहत ट्रैवलर ड्राइवर बालकृष्ण के खिलाफ मामला दर्ज किया. वहीं, पुलिस दुर्घटना के कारणों की गहन जांच कर रही है.
हादसे में घायल 18 लोगों में से 9 घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) कुमारसैन में किया जा रहा है. जबकि 9 अन्य घायलों को एमजीएमएससी खनेरी रेफर किया गया है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है.
CHC कुमारसैन में उपचाराधीन घायलों में ड्राइवर बालकृष्ण सहित नेपाल के विभिन्न जिलों से आए श्रमिक शामिल हैं, जो वर्तमान में शिमला, किन्नौर और कुल्लू जिलों में कार्यरत थे. वहीं, एमजीएमएससी खनेरी रेफर किए गए घायलों में एक ही परिवार के महिला और बच्चे भी शामिल हैं. चिकित्सकों की विशेष टीम द्वारा सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है और आवश्यक चिकित्सीय जांच भी की जा रही हैं.
पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा के दौरान सावधानी बरतें और यातायात नियमों का पालन करें. साथ ही, दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए तकनीकी और प्रत्यक्ष साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.
ये भी पढ़ें: हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टनल निर्माण से ठुंजा गांव को खतरा! हैवी ब्लास्टिंग से हिल रही जमीन, लैंडस्लाइड से ग्रामीणों में दहशत