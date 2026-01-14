ETV Bharat / state

दुमका में यात्री बस और ट्रक की सीधी टक्कर, हदसे में 12 से अधिक यात्री घायल

दुमका में यात्री बस और ट्रक की सीधी टक्कर से बस में सवार 12 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं.

हादसे के बाद पलटी बस (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 14, 2026 at 2:34 PM IST

दुमका: जिले के रामपुरहाट मुख्य मार्ग पर मुफस्सिल थाना अंतर्गत रामपुर गांव के पास यात्री बस और ट्रक की टक्कर हो गई. टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर खेत में जाकर पलट गई. इस घटना से बस में सवार 12 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं. जिसमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायल यात्रियों में बच्चे भी शामिल हैं. सभी घायलों को दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती किया गया है.

रामपुरहाट से दुमका आ रही थी बस

दरअसल कृष्ण रजत नाम की यह बस पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट से दुमका की ओर आ रही थी. दुमका बस पड़ाव पहुंचने से लगभग 8 किलोमीटर पहले रामपुर गांव के समीप विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने बस को टक्कर मार दी. जिससे चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और बस सीधे एक खेत में जाकर पलट गई. बस यात्रियों से भरी हुई थी. बस यात्री मोहम्मद आजाद अंसारी ने बताया कि बस चालक विपरीत दिशा से आ रहे अनियंत्रित ट्रक से बचने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ. जिससे यह हादसा हुआ.


मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी
मौके पर पहुंची मुफस्सिल थाना प्रभारी लॉरेंसिया केरकेट्टा घायलों की इलाज सुनिश्चित कराने के लिए अस्पताल पहुंची. उन्होंने बताया कि जैसे ही हमें यह सूचना मिली फौरन हमारी टीम मौके पर पहुंची और एंबुलेंस के माध्यम से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है. जहां सभी का इलाज जारी है. हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुई है.

दुमका में सड़क हादसा
सड़क हादसे में यात्री घायल
