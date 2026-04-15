ETV Bharat / state

बूंदी में दो रोडवेज बसों की टक्कर में कई यात्री घायल, सिग्नल पर सवारी लेने की होड़ बनी वजह

बूंदी के गोपाल सिंह प्लाजा के पास स्थित ट्रैफिक सिग्नल पर दो बसों में टक्कर का हादसा हुआ. इसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई है.

collision between two buses
हादसे के दौरान क्षतिग्रस्त बसें (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: शहर के व्यस्ततम क्षेत्र में बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दो रोडवेज बसों के बीच भिड़ंत हो गई. हादसे में करीब 6 यात्री घायल हो गए. घटना शहर के गोपाल सिंह प्लाजा के पास स्थित ट्रैफिक सिग्नल पर हुई, जहां सवारियां लेने की होड़ और तेज रफ्तार के चलते यह दुर्घटना हुई.

कोतवाली थाना के सहायक पुलिस निरीक्षक सुनील त्यागी ने बताया कि अजमेर डिपो की एक रोडवेज बस ने कोटा डिपो की बस को पीछे से टक्कर मार दी. हादसा उस समय हुआ, जब सिग्नल पर रेड लाइट होने के कारण आगे चल रही बस ने अचानक ब्रेक लगा दिए. पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस का चालक समय रहते वाहन को नियंत्रित नहीं कर पाया और सामने वाली बस में जा घुसा. टक्कर से यात्रियों में चीख-पुकार मच गई.

पढ़ें: सीकर में ओवरटेक के दौरान 2 स्कूल बसों की टक्कर, 30 से बच्चे घायल, भरतपुर में यात्रियों से भरी बस पलटी

हादसे के चलते बसों में सवार यात्रियों को चोटें आईं. किसी के सिर पर तो किसी के चेहरे से खून बहने लगा. कुछ यात्रियों के हाथ-पैर में भी चोटें आई हैं. घटना में बच्चों के घायल होने की भी सूचना है. घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बसों से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. हादसे के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ, जिसे बाद में पुलिस ने सुचारू करवाया. एएसआई त्यागी ने बताया कि दुर्घटना में घायल हुए यात्रियों को तुरंत अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस ने दोनों बस चालकों से पूछताछ शुरू कर दी है.

TAGGED:

ACCIDENT IN BUNDI
SEVERAL PASSENGERS INJURED
ACCIDENT ON RED SIGNAL
RAJASTHAN ROADWAYS
COLLISION BETWEEN TWO BUSES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.