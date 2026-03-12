ETV Bharat / state

इंदौर से जयपुर जा रही यात्रियों से भरी बस आगे चल रहे ट्रोले में घुसी, 13 लोग घायल

झालावाड़/कोटा: झालावाड़ जिले के सुकेत थाना क्षेत्र में ढींगसी टोल के पास गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां सुबह करीब 4 बजे यात्रियों से भरी एक निजी बस आगे चल रहे ट्रोले में जा घुसी. इस हादसे में बस में सवार 13 यात्री घायल हो गए. सूचना मिलने पर सुकेत थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल यात्रियों को बस से निकालकर झालावाड़ के एसआरजी जिला अस्पताल में भर्ती कराया. वहां से कुछ यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि कुछ यात्रियों का इलाज जारी है.

सुकेत थाने में तैनात एएसआई झाबर सिंह ने बताया कि निजी बस बुधवार रात करीब 9 बजे इंदौर से जयपुर के लिए रवाना हुई थी. झालावाड़ से कुछ दूरी पर स्थित ढींगसी टोल के समीप यह आगे चल रहे ट्रोले में जा घुसी. उन्होंने अंदेशा जताया कि संभवतः निजी बस के ड्राइवर को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ है, लेकिन जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा. उन्होंने बताया कि मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है. यात्रियों के बयान दर्ज करने के बाद ही पूरे मामले की जानकारी सामने आ सकेगी.