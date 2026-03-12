ETV Bharat / state

इंदौर से जयपुर जा रही यात्रियों से भरी बस आगे चल रहे ट्रोले में घुसी, 13 लोग घायल

पुलिस को आशंका है कि बस चालक को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ. हालांकि वास्तवि​क कारण जांच के बाद ही सामने आएंगे.

घायल यात्री को लेकर जाता एक अन्य युवक (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 12, 2026 at 2:38 PM IST

2 Min Read
झालावाड़/कोटा: झालावाड़ जिले के सुकेत थाना क्षेत्र में ढींगसी टोल के पास गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां सुबह करीब 4 बजे यात्रियों से भरी एक निजी बस आगे चल रहे ट्रोले में जा घुसी. इस हादसे में बस में सवार 13 यात्री घायल हो गए. सूचना मिलने पर सुकेत थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल यात्रियों को बस से निकालकर झालावाड़ के एसआरजी जिला अस्पताल में भर्ती कराया. वहां से कुछ यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि कुछ यात्रियों का इलाज जारी है.

सुकेत थाने में तैनात एएसआई झाबर सिंह ने बताया कि निजी बस बुधवार रात करीब 9 बजे इंदौर से जयपुर के लिए रवाना हुई थी. झालावाड़ से कुछ दूरी पर स्थित ढींगसी टोल के समीप यह आगे चल रहे ट्रोले में जा घुसी. उन्होंने अंदेशा जताया कि संभवतः निजी बस के ड्राइवर को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ है, लेकिन जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा. उन्होंने बताया कि मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है. यात्रियों के बयान दर्ज करने के बाद ही पूरे मामले की जानकारी सामने आ सकेगी.

झालावाड़ अस्पताल चौकी पर तैनात कांस्टेबल आशु ने बताया कि गुरुवार सुबह सुकेत थाना क्षेत्र में निजी बस और ट्रोले की टक्कर में करीब 10-15 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें इंदौर निवासी जितेंद्र, सुमित, संगीता, बाबूलाल, मांगीलाल और प्राची शामिल हैं. सभी यात्री इंदौर से जयपुर की ओर जा रहे थे. दुर्घटना किस कारण हुई, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है. सुकेत थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.

