पाली में पलटी बस, दो बच्चों की मौत, 28 से अधिक यात्री घायल
प्रतापगढ़ से जैसलमेर जा रही बस पाली के गाजनगढ़ टोल के पास पलट गई.
Published : October 18, 2025 at 1:36 PM IST
पाली: जिले के रोहट थाना इलाके में शुक्रवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. प्रतापगढ़ से जैसलमेर जा रही निजी बस गाजनगढ़ टोल के पास असंतुलित होकर पलट गई. हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई और 28 से ज्यादा यात्री घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही रोहट थाना पुलिस, पाली के पुलिस अधीक्षक (SP) आदर्श सिंधु और एसडीएम तुरंत मौके पर पहुंचे. घायलों को पाली के बांगड़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया. एडीएम बजरंग सिंह भी अस्पताल पहुंचे और घायलों की स्थिति की जानकारी ली.
बच्चे का सिर धड़ से अलग: हादसा इतना भीषण था कि एक बच्चे का सिर कटकर धड़ से अलग हो गया. वहीं दूसरे बच्चे की मौत सीने में कांच घुसने से हुई. बस के पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को बाहर निकालने में मदद की. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा बस चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुआ. बताया जा रहा है कि बस 100 किमी/घंटा से अधिक की रफ्तार से सड़क पर लहराती चल रही थी. इसी दौरान गाजनगढ़ टोल के पास चालक बस से नियंत्रण खा बैठा और बस पलट गई. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया.
प्रतापगढ़ से जैसलमेर जा रही थी बस: घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया. SP आदर्श सिंधु और एडीएम बजरंग सिंह ने मौके का निरीक्षण किया. चिकित्सा विभाग की टीम ने बांगड़ अस्पताल में घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई. हादसे में ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया गया है. जांच जारी है. निजी बस प्रतापगढ़ से जैसलमेर जा रही थी. बस में बड़ी संख्या में यात्री थे, जो जैसलमेर में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे.
पाली जिले के रोहट क्षेत्र में हुए दर्दनाक बस हादसे का समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है। इस हृदयविदारक दुर्घटना में दो मासूमों की असमय मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक है।— Jogaram Patel (@JogarampatelMLA) October 18, 2025
पाली के रोहट क्षेत्र में हुए दर्दनाक बस हादसे के समाचार ने हृदय को व्यथित कर दिया है। दो मासूमों की अकाल मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक है।— PP Chaudhary (@ppchaudharybjp) October 18, 2025
स्थानीय प्रशासन एवं अस्पताल अधिकारियों को दूरभाष पर घायलों को उचित इलाज हेतु निर्देशित किया है।
मंत्री व सांसद ने जताया शोक: पाली सांसद पीपी चौधरी ने एक्स पर लिखा कि रोहट में दर्दनाक बस हादसे के समाचार ने हृदय को व्यथित कर दिया है. दो मासूमों की अकाल मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक है. स्थानीय प्रशासन और अस्पताल अधिकारियों को दूरभाष पर घायलों को उचित इलाज हेतु निर्देशित किया है. मेरी संवेदनाएं बच्चों के परिजनों के साथ है, जिन्हें यह वज्राघात सहन करना पड़ रहा है. घायलों को शीघ्र स्वाथ्य लाभ की कामना है. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने लिखा कि रोहट क्षेत्र में दर्दनाक बस हादसे का समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है. इसमें दो मासूमों की असमय मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों को यह असहनीय दुख सहन करने की शक्ति दें. घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.