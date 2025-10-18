ETV Bharat / state

पाली में पलटी बस, दो बच्चों की मौत, 28 से अधिक यात्री घायल

पाली में पलटी बस ( ETV Bharat pali )

पाली: जिले के रोहट थाना इलाके में शुक्रवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. प्रतापगढ़ से जैसलमेर जा रही निजी बस गाजनगढ़ टोल के पास असंतुलित होकर पलट गई. हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई और 28 से ज्यादा यात्री घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही रोहट थाना पुलिस, पाली के पुलिस अधीक्षक (SP) आदर्श सिंधु और एसडीएम तुरंत मौके पर पहुंचे. घायलों को पाली के बांगड़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया. एडीएम बजरंग सिंह भी अस्पताल पहुंचे और घायलों की स्थिति की जानकारी ली. बच्चे का सिर धड़ से अलग: हादसा इतना भीषण था कि एक बच्चे का सिर कटकर धड़ से अलग हो गया. वहीं दूसरे बच्चे की मौत सीने में कांच घुसने से हुई. बस के पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को बाहर निकालने में मदद की. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा बस चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुआ. बताया जा रहा है कि बस 100 किमी/घंटा से अधिक की रफ्तार से सड़क पर लहराती चल रही थी. इसी दौरान गाजनगढ़ टोल के पास चालक बस से नियंत्रण खा बैठा और बस पलट गई. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. पाली में हादसा (वीडियो ईटीवी भारत पाली)