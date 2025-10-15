तेज रफ्तार का कहर! यूपी रोडवेज बस की क्रेन से भीषण टक्कर, मची चीख-पुकार
उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में मंगलवार रात को नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 15, 2025 at 2:03 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के बहादराबाद थाना क्षेत्र में बीती देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसा बढ़ेडी राजपूतान गांव के पास हुआ. बताया जा रहा है कि देर रात उस समय चीख पुकार मच गई, जब हरिद्वार की ओर से आ रही रोडवेज बस ने निर्माणधीन हाईवे पर खड़ी क्रेन में टक्कर मार दी.
हादसे में घायल हुए 6 में से तीन का हालात गंभीर: टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आसपास क्षेत्र के लोगों की घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर घायलों को बस से बाहर निकाला. इसके बाद घायलों को पास के हॉस्पिटल में भिजवाया गया. इस घटना में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए है. घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है.
बढ़ेडी राजपूतान गांव के पास हुआ हादसा: जानकारी के मुताबिक 14 अक्टूबर मंगलवार देर रात हरिद्वार से यात्रियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ डिपो की रोड़वेज बस रुड़की की ओर जा रही थी. जैसे ही रोडवेज बस बहादराबाद थाना क्षेत्र के बढ़ेडी राजपूतान गांव में नेशनल हाईवे पर पहुंची तो इसी दौरान रोड़वेज बस अनियंत्रित होकर निर्माणधीन हाईवे पर खड़ी क्रेन से टकरा गई.
बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त: बताया गया है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसके परखच्चे उड़ गए. वहीं हादसा होने के बाद बस में बैठे सवारियों में चीख पुकार मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ने हादसा इतना भयानक था कि देखते ही देखते आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े और बस के अंदर फंसे ड्राइवर को खिड़की तोड़कर बाहर निकाला गया. राहत की बात ये रही कि ज्यादा सवारियों को गंभीर चोटें नहीं आईं.
पुलिस मामले की जांच में जुटी: उधर, हादसे की जानकारी मिलते ही बहादराबाद थाना प्रभारी निरीक्षक अंकुर शर्मा और शांतरशाह चौकी प्रभारी उमेश कुमार लोधी घटनास्थल पर पहुंचे. सबसे पहले उन्होंने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया. बहादराबाद थाना प्रभारी निरीक्षक अंकुर शर्मा ने बताया कि इस हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई हैं.
उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया है और क्षतिग्रस्त बस को सड़क किनारे लगवा दिया है, जिससे राहगीरों को किसी तरह की समस्या न हो सके.
पढ़ें---