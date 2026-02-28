ETV Bharat / state

11905.70 लाख से कई पार्क बनेंगे; नगर निगम के 18 विकास कार्यों पर डीएम की मुहर

अवस्थापना निधि के अंतर्गत कराए जाएंगे सभी विकास कार्य, जेके कैंसर हॉस्पिटल में प्रतीक्षालय बनेगा.

कानपुर की सूरत बदली जाएगी
Published : February 28, 2026 at 10:21 AM IST

कानपुर: पिछले काफी समय से नगर निगम के जिन 18 विकास कार्य संबंधी प्रस्तावों की गहन समीक्षा डीएम कानपुर के स्तर से की जा रही थी. उन सभी पर शुक्रवार को अंतिम रूप से मुहर लग गई. 11905.70 लाख रुपये से अब शहर की सूरत बदली जाएगी. इन कार्यों में जहां प्रमुख रूप से कई पार्क बनेंगे. वहीं शहर के नगर निगम मुख्यालय में हाईटेक कांफ्रेंस रूम, शेखपुर गांव में सामुदायिक केंद्र बनेगा.

इसी तरह प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर स्टील की बेंचें रखी जाएंगी. जेके कैंसर अस्पताल में अभी तक मरीजों के तीमारदारों के लिए प्रतीक्षालय नहीं था, जो अब बन जाएगा.

कानपुर में बनेंगे पार्क
नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने कहा, जितनी बजट की राशि इन 18 विकास कार्यों के लिए जारी हुई है, उसमें 62 प्रतिशत राशि आय सृजन से संबंधित परियोजनाओं पर व लगभग 75 प्रतिशत राशि स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्यों पर खर्च की जाएगी.

कानपुर में बनेंगे पार्क
ये काम मुख्य रूप से होंगे: सांस्कृतिक एवं थीम पार्कों का निर्माण-मॉडल टाउन में मेडिटेशन थीम पार्क और झांसी रानी पार्क में सेंसरी एवं हाईजीन थीम पार्क के निर्माण से नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं शिक्षाप्रद वातावरण प्राप्त होगा. फूलबाग क्षेत्र में गो-कार्टिंग ट्रैक, परेड रामलीला मैदान में सुदृढ़ प्रवेश द्वार तथा नगर के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर भव्य द्वारों के निर्माण से नगर की सांस्कृतिक पहचान सुदृढ़ होगी.

इसी तरह जे.के. कैंसर अस्पताल परिसर में प्रतीक्षालय निर्माण, प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर स्टील बेंच एवं शेड की स्थापना, सिद्धनाथ घाट श्मशान स्थल पर अतिरिक्त शेड, तथा शेखपुर ग्राम में सामुदायिक केंद्र का पुनर्निर्माण कराया जाएगा.

कानपुर में बनेंगे पार्क
ट्रैफिक पार्क की स्थापना: बड़े नालों पर क्रैश बैरियर एवं कवरिंग कराई जाएगी. मॉडल रोड का विकास, ट्रैफिक पार्क की स्थापना तथा धोबीघाट सुदृढ़ीकरण से नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी. इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी तथा यातायात अनुशासन एवं स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा.
कानपुर में बनेंगे पार्क
इसी क्रम में नगर निगम में हाईटेक कॉन्फ्रेंस रूम एवं जलकल कार्यालय सुदृढ़ीकरण से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी. म्युनिसिपल बॉन्ड संबंधी परियोजनाएं नगर निगम की आय में वृद्धि कर नगर को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होंगी.

