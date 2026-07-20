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जंतर मंतर पर आंदोलन को भिवानी में कई संगठनों ने दिया समर्थन, उपायुक्त कार्यालय के सामने दिया धरना

छात्रों पर लाठीचार्ज की कड़ी निंदाः धरने में प्रस्ताव पास करके दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण आन्दोलनकारी छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज के लिए केन्द्र सरकार की कड़ी निंदा की गई है. पुलिस बल द्वारा आन्दोलन को दबाने की कोशिश को बचकाना हरकत करार दिया है.

भिवानीः दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन को देश के अलग-अलग हिस्सों से समर्थन मिल रहा है. इसी कड़ी में भिवानी में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, किसान सभा, सीटू, जनवादी महिला समिति, जन संघर्ष समिति व दलित अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने खुलकर समर्थन दिया. सोमवार को इन संगठनों से जुड़े लोगों ने भिवानी उपायुक्त कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना दिया और उपवास रखा. इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के तानाशाही रवैये के विरोध में नारे लगाए.

जंतर मंतर पर आंदोलन के समर्थन में भिवानी उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना (ETV Bharat)

जबरदस्ती अनशन समाप्त कराना अलोकतांत्रिकः धरने को संबोधित करते हुए कामरेड ओमप्रकाश, कामरेड अनिल कुमार और सुखदेव पालुवास ने कहा कि "छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले पर्यावरण व गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का केंद्र सरकार छात्रों की मांगें मानने की बजाए जबरदस्ती अनशन समाप्त कराना अलोकतांत्रिक है.

जायज मांगों को दबाने की कोशिश कर रही पुलिसः नेताओं ने कहा कि "छात्रों की मांगें हैं कि एनटीए को भंग किया जाए, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए और सभी परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से करवाना सुनिश्चित करवाया जाए." उन्होंने कहा कि नीट यूजी परीक्षा के पेपर का लीक होना बहुत ही निंदनीय घटना है, जिससे 22 लाख से अधिक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ. पेपर लीड से प्रभावित सैकड़ों विद्यार्थी आत्महत्या कर चुके हैं. इसके लिए केंद्र सरकार कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है. वह अपने एक जिम्मेदार केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए भी तैयार नहीं है, उल्टे जायज मांग करने वालों को ही एकत्रित नहीं होने दे रही है. उन्होंने कहा कि "पुलिस बल पर जायज मांगों को दबाने की कोशिश की जा रही है."