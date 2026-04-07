ETV Bharat / state

शांतिपूर्ण चुनाव और पर्व सम्पन्न होने पर डीआईजी, एसपी समेत कई अधिकारी सम्मानित

प्रशस्ति पत्र लेते हुए पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ( Etv Bharat )

पलामू: नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने और विभिन्न त्यौहारों के शांतिपूर्ण संपन्न होने पर पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल, पलामू एसपी रीष्मा रमेशन, गढ़वा एसपी अमन कुमार, लातेहार एसपी कुमार गौरव समेत कई पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है.

पलामू रेंज में चुनाव करवाना था चुनौतीभरा काम

पलामू के जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने सभी को सम्मानित किया है और उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया है. दरअसल पूरे झारखंड में सबसे अधिक पलामू रेंज में निकाय चुनाव हुए हैं. सबसे अधिक पलामू में पांच अलग-अलग सीटों के लिए निकाय चुनाव हुआ है. पलामू के इलाके में किसी भी तरह का चुनाव करवाना एक बड़ी चुनौती रही है. तीनों जिलों में हिंसा मुक्त चुनाव हुआ है.

रामनवमी पर था हाई अलर्ट

पलामू के हरिहरगंज, छतरपुर एवं विश्रामपुर का इलाका नक्सल प्रभावित रहा है और तीनों जगह चुनाव संपन्न हुए हैं. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन के नेतृत्व में लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव, नक्सल हिंसा मुक्त हुआ था, उनके नेतृत्व में निकाय चुनाव पलामू में संपन्न हुआ है. रामनवमी को लेकर पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के इलाके में हाई अलर्ट भी जारी किए गए थे एवं सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए थे.