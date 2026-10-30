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उत्तराखंड शिक्षा विभाग में प्रमोशन के साथ दी गई नई जिम्मेदारी, जानिए किस अधिकारी को कहां भेजा गया

उत्तराखंड शिक्षा विभाग ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के कई जिलों को नए मुख्य शिक्षा अधिकारी मिल गए हैं. शिक्षा विभाग ने 18 उप शिक्षा निदेशकों को संयुक्त शिक्षा निदेशक पद पर पदोन्नति देते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं. इसके तहत देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी, ऊधम सिंह नगर, चंपावत, चमोली और हरिद्वार में नए सीईओ तैनात किए गए हैं. शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के अनुमोदन के बाद सचिव शिक्षा ने आदेश जारी किए.

उत्तराखंड के आठ जिलों में नए मुख्य शिक्षा अधिकारी तैनात किए गए हैं. विद्यालयी शिक्षा विभाग में हुए पदोन्नति के आदेश के बाद देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी, ऊधमसिंह नगर, चंपावत, चमोली और हरिद्वार को नए सीईओ मिल गए हैं. लंबे समय से विभागीय स्तर पर पदोन्नति की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे उप शिक्षा निदेशकों को संयुक्त शिक्षा निदेशक के पद पर पदोन्नत करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.