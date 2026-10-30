उत्तराखंड शिक्षा विभाग में प्रमोशन के साथ दी गई नई जिम्मेदारी, जानिए किस अधिकारी को कहां भेजा गया
शिक्षा विभाग ने 18 उप शिक्षा निदेशकों को संयुक्त शिक्षा निदेशक पद पर पदोन्नति देते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 30, 2026 at 4:46 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के कई जिलों को नए मुख्य शिक्षा अधिकारी मिल गए हैं. शिक्षा विभाग ने 18 उप शिक्षा निदेशकों को संयुक्त शिक्षा निदेशक पद पर पदोन्नति देते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं. इसके तहत देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी, ऊधम सिंह नगर, चंपावत, चमोली और हरिद्वार में नए सीईओ तैनात किए गए हैं. शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के अनुमोदन के बाद सचिव शिक्षा ने आदेश जारी किए.
उत्तराखंड के आठ जिलों में नए मुख्य शिक्षा अधिकारी तैनात किए गए हैं. विद्यालयी शिक्षा विभाग में हुए पदोन्नति के आदेश के बाद देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी, ऊधमसिंह नगर, चंपावत, चमोली और हरिद्वार को नए सीईओ मिल गए हैं. लंबे समय से विभागीय स्तर पर पदोन्नति की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे उप शिक्षा निदेशकों को संयुक्त शिक्षा निदेशक के पद पर पदोन्नत करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
सचिव शिक्षा ज्योति यादव की ओर से जारी आदेश के अनुसार जगदीश प्रसाद काला को देहरादून का मुख्य शिक्षा अधिकारी बनाया गया है.
- इसी तरह सुरेश चंद्र आर्य को नैनीताल
- विनय आर्य को बागेश्वर
- प्रेमलाल भारती को उत्तरकाशी
- पुष्कर लाल टम्टा को ऊधमसिंह नगर
- चंडी प्रसाद रतूड़ी को चंपावत
- अमित कोटियाल को चमोली
- संजीव जोशी को हरिद्वार का सीईओ बनाया गया है.
इन जिलों में नए अधिकारियों की तैनाती के साथ अब जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के प्रशासनिक कामकाज को नई जिम्मेदारी मिलेगी. खासतौर पर स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता, छात्र संख्या के अनुरूप संसाधनों का प्रबंधन, विद्यालयों की निगरानी और शैक्षिक गुणवत्ता से जुड़े मामलों में सीईओ की भूमिका अहम होगी.
- इसके अलावा विजय पाल सिंह को SIEMAT (राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान) में विभागाध्यक्ष
- चंदन सिंह बिष्ट को महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा में संयुक्त निदेशक
- आकाश सारस्वत को डायट (District Institute of Education and Training) रुड़की का प्राचार्य बनाया गया है.
- वहीं गोविंद राम जायसवाल को संयुक्त निदेशक महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा के साथ प्रभारी अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
- दूसरे पदों की बात करें तो मंजू भारती को डायट देहरादून का प्राचार्य
- श्रीकांत पुरोहित को संयुक्त निदेशक मध्याह्न भोजन
- पंकज शर्मा को संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय
- शैलेंद्र अमोली को संयुक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बनाया गया है.
- तरुण कुमार पंत को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड में अपर सचिव की जिम्मेदारी दी गई है.
- रणजीत सिंह नेगी को फिलहाल बाध्य प्रतीक्षा में रखा गया है. पौड़ी के सीईओ के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें वहां की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.
कुल 18 अधिकारियों की पदोन्नति और नई तैनाती के बाद शिक्षा विभाग में जिला और निदेशालय स्तर पर प्रशासनिक जिम्मेदारियों को दिया गया है. इस पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि विभाग रिक्त पदों के सापेक्ष अधिकारियों और कर्मचारियों को न केवल समय पर पदोन्नति देने का प्रयास कर रहा है, बल्कि नई भर्ती के लिए भी लगातार कोशिश की जा रही है ताकि शिक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए.
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