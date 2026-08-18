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परिवहन निगम में कई अफसरों के प्रमोशन, बने प्रधान प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक और सेवा प्रबंधक, लिस्ट में इनके नाम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक ने फील्ड पर तैनात कई अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया है. वर्तमान में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (संचालन) के पद पर तैनात अधिकारियों को क्षेत्रीय प्रबंधक की जिम्मेदारी सौंपी है तो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (प्राविधिक) के पद पर तैनात अधिकारियों को सेवा प्रबंधक बना दिया गया है. कई उपाधिकारियों को उनके मूलपद पर भेज दिया गया है. उन्हें यातायात अधीक्षक के पद से नीचे अपने मूल पद बीसी पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं. परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु एन. सिंह ने इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं.

परिवहन निगम मुख्यालय पर तैनात उप मुख्य यांत्रिक अभियंता विजय कुमार चौधरी को प्रधान प्रबंधक (प्राविधिक) के पद पर प्रोन्नत किया गया है. नोएडा क्षेत्र में उप मुख्य यांत्रिक अभियंता मनोज कुमार सिंह को भी प्रधान प्रबंधक (प्राविधिक) बना दिया गया है. इसके अलावा अयोध्या क्षेत्र में तैनात सेवा प्रबंधक नीरज सोनकर को भी प्रधान प्रबंधक (प्राविधिक) के पद पर प्रमोशन दे दिया गया है. अलीगढ़ क्षेत्र में तैनात सेवा प्रबंधन विनय कुमार सिंह को उप मुख्य यांत्रिक अभियंता के पद पर प्रमोट किया गया है, जबकि मुरादाबाद क्षेत्र में तैनात सेवा प्रबंधक अनुराग यादव को भी प्रमोट करते हुए उप मुख्य यांत्रिक अभियंता बना दिया गया है.

हरदोई क्षेत्र में प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर तैनात सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक गौरव वर्मा को प्रमोशन देते हुए अब हरदोई क्षेत्र का ही क्षेत्रीय प्रबंधक बना दिया गया है. चित्रकूट धाम क्षेत्र में तैनात प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक रामलवट को प्रोन्नत करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक बना दिया गया है. झांसी क्षेत्र में तैनात प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक उमेश चंद्र सिंह आर्य का भी प्रमोशन कर आरएम बना दिया गया है. देवीपाटन क्षेत्र में तैनात प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक अरविंद कुमार को भी क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर प्रमोशन दे दिया गया है.

बरेली क्षेत्र में तैनात प्रभारी सेवा प्रबंधक मोहम्मद अजीम को सेवा प्रबंधक के पद पर प्रमोशन दिया गया है. गोरखपुर क्षेत्र के निचलौल डिपो में तैनात सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सर्वजीत वर्मा को सेवा प्रबंधक बना दिया गया है. अलीगढ़ क्षेत्र के एटा डिपो में तैनात सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक नरेश चंद्र गुप्ता और लखनऊ के कार सेक्शन में तैनात प्रभारी प्रबंधक सुनील दत्त को भी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक प्राविधिक के पद से सेवा प्रबंधक के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया है.