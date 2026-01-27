ETV Bharat / state

यूपी परिवहन विभाग में कई अफसरों को मिली नई तैनाती, विशेष कार्याधिकारी बने डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रामवृक्ष सोनकर

उत्तर प्रदेश शासन में तैनात विशेष सचिव केपी सिंह की ओर से आदेश जारी.

परिवहन आयुक्त कार्यालय
परिवहन आयुक्त कार्यालय (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 5:36 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में कई अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है. इनमें डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आरटीओ और एआरटीओ शामिल हैं. काफी समय से रिक्त चल रहे आजमगढ़ आरटीओ कार्यालय में मुख्यालय पर तैनात आरटीओ को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है.

जारी आदेश
जारी आदेश (Photo credit: UP TRANSPORT DEPARTMENT)



उत्तर प्रदेश शासन में तैनात विशेष सचिव केपी सिंह ने आदेश जारी कर उप परिवहन आयुक्त के पद पर पदोन्नत हुए गोरखपुर में तैनात आरटीओ रामवृक्ष सोनकर को तात्कालिक प्रभाव से उत्तर प्रदेश शासन में विशेष कार्याधिकारी के पद पर तैनाती दी है. उनके स्थान पर परिवहन विभाग मुख्यालय पर तैनात संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) नरेश कुमार वर्मा को अतिरिक्त प्रभार सौंपते हुए गोरखपुर का आरटीओ बनाकर भेजा गया है.

जारी आदेश
जारी आदेश (Photo credit: UP TRANSPORT DEPARTMENT)

परिवहन विभाग मुख्यालय पर तैनात आरटीओ प्रवर्तन सुनील दत्त को आजमगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. आरटीओ सुनील दत्त को इस दायित्व के लिए किसी तरह का अतिरिक्त वेतन भत्ता देय नहीं होगा. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) के पद पर पदोन्नत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रंजीत सिंह को फतेहपुर के एआरटीओ (प्रशासन) के पद पर तैनात किया गया है.



सेमिनार का होगा आयोजन : एक जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया जा रहा है. इस दौरान सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का प्रति जागरूकता पैदा करने के साथ ही कार्रवाई भी की जा रही है.

बुधवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आईएनसी सेंटर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्काउट एवं गाइडस कैडेट्स के साथ सेमिनार का आयोजन किया जाएगा. कम से कम 400 स्काउट्स एंड गाइडस कैडेटस इस सेमिनार में शामिल होंगे. लखनऊ के एआरटीओ (प्रशासन) प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि स्काउट एवं गाइडस कैडेट्स के माध्यम से लोगों में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता का प्रचार- प्रसार किया जाएगा.

