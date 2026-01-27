ETV Bharat / state

यूपी परिवहन विभाग में कई अफसरों को मिली नई तैनाती, विशेष कार्याधिकारी बने डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रामवृक्ष सोनकर

परिवहन आयुक्त कार्यालय ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में कई अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है. इनमें डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आरटीओ और एआरटीओ शामिल हैं. काफी समय से रिक्त चल रहे आजमगढ़ आरटीओ कार्यालय में मुख्यालय पर तैनात आरटीओ को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है.



जारी आदेश (Photo credit: UP TRANSPORT DEPARTMENT)



उत्तर प्रदेश शासन में तैनात विशेष सचिव केपी सिंह ने आदेश जारी कर उप परिवहन आयुक्त के पद पर पदोन्नत हुए गोरखपुर में तैनात आरटीओ रामवृक्ष सोनकर को तात्कालिक प्रभाव से उत्तर प्रदेश शासन में विशेष कार्याधिकारी के पद पर तैनाती दी है. उनके स्थान पर परिवहन विभाग मुख्यालय पर तैनात संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) नरेश कुमार वर्मा को अतिरिक्त प्रभार सौंपते हुए गोरखपुर का आरटीओ बनाकर भेजा गया है.