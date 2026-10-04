यूपी में अखिलेश यादव का बड़ा का एक्शन, गोरखपुर में जिला-महानगर अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी हटाए गये
समाजवादी पार्टी के निजी सचिव की ओर से जारी किया गया पत्र.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 3:33 PM IST
गोरखपुर : समाजवादी पार्टी ने रविवार को बड़ा संगठनात्मक फैसला लिया है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष दोनों की कार्यकारिणी और सभी फ्रंटलों की सभी इकाइयों के अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है. यह कार्रवाई शनिवार को गोरखपुर में जिलाध्यक्ष की प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ हुए विवाद के बाद लिया गया है.
समाजवादी पार्टी के निजी सचिव की ओर से जारी पत्र लिखा गया है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से समाजवादी पार्टी जनपद गोरखपुर उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष सहित जिला कार्यकारिणी एवं महानगर अध्यक्ष सहित महानगर कार्यकारिणी, फ्रंटल संगठनों के समस्त जिलाध्यक्ष/महानगर अध्यक्ष कार्यकारिणी के पदाधिकारी/सदस्यगण तथा गोरखपुर की समाजवादी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी/सदस्यगण व समस्त फ्रंटल संगठनों की प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी/सदस्यगण तत्काल प्रभाव से भंग किये जाते हैं.
प्रेस वार्ता के दौरान हुआ था विवाद : बता दें कि गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब के सभागार में शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक जोरदार हंगामा शुरू हो गया था. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदेश को मीडिया के सामने रखने के लिए सपा जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम ने प्रेस वार्ता बुलाई थी. हॉल में पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे. इसी दौरान अंशुमान सिंह अपने कुछ समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और कुर्सी पर बैठने की बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया था.
यह भी पढ़ें : सपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थप्पड़-लप्पड़ ! पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना साहनी से मारपीट, कुर्सी को लेकर हंगामा
यह भी पढ़ें : सपा प्रमुख अखिलेश यादव का X पर पोस्ट; जानिये सहयोगी दलों को BJP के सीटें देने की योजना को लेकर क्या दावा किया?