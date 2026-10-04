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यूपी में अखिलेश यादव का बड़ा का एक्शन, गोरखपुर में जिला-महानगर अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी हटाए गये

अखिलेश यादव का बड़ा का एक्शन ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : समाजवादी पार्टी ने रविवार को बड़ा संगठनात्मक फैसला लिया है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष दोनों की कार्यकारिणी और सभी फ्रंटलों की सभी इकाइयों के अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है. यह कार्रवाई शनिवार को गोरखपुर में जिलाध्यक्ष की प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ हुए विवाद के बाद लिया गया है.