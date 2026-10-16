ETV Bharat / state

संसद मार्ग थाने के बाहर NSUI का प्रदर्शन, पुलिस ने NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया

संसद मार्ग थाने के बाहर NSUI का प्रदर्शन, कई कार्यकर्ता हिरासत में ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: NSUI कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट व महिला कार्यकर्ताओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने के विरोध में गुरुवार को नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) कार्यकर्ताओं ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया. बृहस्पतिवार रात इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई NSUI कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया. प्रदर्शनकारी पुलिस पर आरोप लगा रहे थे कि घटना के 24 घंटे बीत जाने के बावजूद उनकी शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की गई है.

NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बृहस्पतिवार रात संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और कथित मारपीट के मामले में FIR दर्ज करने की मांग की. प्रदर्शन के दौरान सड़क पर विरोध के कारण पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया.