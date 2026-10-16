संसद मार्ग थाने के बाहर NSUI का प्रदर्शन, पुलिस ने NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया
दिल्ली में NSUI के कई कार्यकर्ताओं को संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के दौरान हिरासत में ले लिया गया है.
Published : October 16, 2026 at 8:54 AM IST|
Updated : October 16, 2026 at 9:18 AM IST
नई दिल्ली: NSUI कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट व महिला कार्यकर्ताओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने के विरोध में गुरुवार को नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) कार्यकर्ताओं ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया. बृहस्पतिवार रात इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई NSUI कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया. प्रदर्शनकारी पुलिस पर आरोप लगा रहे थे कि घटना के 24 घंटे बीत जाने के बावजूद उनकी शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की गई है.
NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बृहस्पतिवार रात संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और कथित मारपीट के मामले में FIR दर्ज करने की मांग की. प्रदर्शन के दौरान सड़क पर विरोध के कारण पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया.
संसद मार्ग थाने के बाहर NSUI का प्रदर्शन: NSUI का आरोप है कि 14 अक्टूबर की घटना में उसके कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता की गई. संगठन के मुताबिक, महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया और कुछ महिला कार्यकर्ताओं को अंधेरे कमरे में ले जाकर प्रताड़ित किया गया. NSUI नेताओं ने दावा किया कि उनके साथियों को पीटा गया और कथित तौर पर जूते-बूटों से हमला किया गया.
पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया: NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से FIR दर्ज कराने के लिए संसद मार्ग थाने पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि एक दिन पहले उन्होंने अतिरिक्त DCP से मुलाकात की थी, लेकिन इसके बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई. जाखड़ के मुताबिक DCP न तो उनसे बात कर रहे हैं और न ही उनकी शिकायत सुन रहे हैं. जाखड़ ने कहा कि जिन महिला कार्यकर्ताओं ने अपने साथ कथित बर्बरता की बात कही है, उनके मामले में FIR दर्ज कराना उनका संवैधानिक अधिकार है. उन्होंने कहा कि पुलिस चाहे जो कार्रवाई करे, NSUI कार्यकर्ता अपना विरोध जारी रखेंगे और शुक्रवार को भी आंदोलन किया जाएगा.
#WATCH | Delhi: Several NSUI workers were detained by law enforcement authorities after staging a protest outside the Parliament Street Police Station. https://t.co/b80SM1PZl1— ANI (@ANI) October 15, 2026
कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता व प्रताड़ना करने का आरोप: प्रदर्शन के दौरान CPI नेता एनी राजा भी संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचीं और कांग्रेस सांसद जेबी माथेर के साथ प्रदर्शन में शामिल हुईं. विपक्षी नेताओं और NSUI कार्यकर्ताओं ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा शिकायत के आधार पर FIR दर्ज करने की मांग की. NSUI की ओर से सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर पोस्ट किया गया.
संगठन ने आरोप लगाया कि उसके कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता व प्रताड़ना की गई, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी FIR दर्ज नहीं हुई. संगठन ने कहा कि इसी के विरोध में NSUI कार्यकर्ता विनोद जाखड़ के नेतृत्व में संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं. NSUI नेताओं ने स्पष्ट किया कि वे इस कथित कार्रवाई के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेंगे और FIR दर्ज होने तथा न्याय मिलने तक आवाज उठाते रहेंगे.
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