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भलस्वा लैंडफिल साइट से 1.02 करोड़ मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण, जानें कितना रह गया बाकि

मेयर प्रवेश वाही का भलस्वा लैंडफिल साइट का निरीक्षण ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के भलस्वा लैंडफिल साइट पर कचरे के पहाड़ को खत्म करने की दिशा में दिल्ली नगर निगम ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. लैंडफिल साइट पर जमा पुराने कचरे यानी लीगेसी वेस्ट में से करीब 1 करोड़ 2 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण किया जा चुका है. अब यहां लगभग 23 से 25 लाख मीट्रिक टन कचरा शेष बचा है. इसे निर्धारित समय सीमा में खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है. दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने गुरुवार को भलस्वा लैंडफिल साइट का निरीक्षण कर बायो माइनिंग और कचरा निस्तारण के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया.

निरीक्षण के दौरान मेयर ने अधिकारियों से कचरा निस्तारण की मौजूदा स्थिति और आगे की कार्ययोजना की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि भलस्वा लैंडफिल साइट पर कचरा निस्तारण के लिए नई एजेंसी के साथ अनुबंध किया गया है. अधिकारियों को काम की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही कचरा निस्तारण की प्रगति रिपोर्ट की प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी, ताकि काम में किसी तरह की ढिलाई न हो.