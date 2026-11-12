भलस्वा लैंडफिल साइट से 1.02 करोड़ मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण, जानें कितना रह गया बाकि
भलस्वा लैंडफिल साइट, दिल्ली की प्रमुख कचरा निस्तारण साइटों में शामिल है. गुरुवार को दिल्ली के मेयर ने साइट का निरीक्षण किया
Published : November 12, 2026 at 9:00 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के भलस्वा लैंडफिल साइट पर कचरे के पहाड़ को खत्म करने की दिशा में दिल्ली नगर निगम ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. लैंडफिल साइट पर जमा पुराने कचरे यानी लीगेसी वेस्ट में से करीब 1 करोड़ 2 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण किया जा चुका है. अब यहां लगभग 23 से 25 लाख मीट्रिक टन कचरा शेष बचा है. इसे निर्धारित समय सीमा में खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है. दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने गुरुवार को भलस्वा लैंडफिल साइट का निरीक्षण कर बायो माइनिंग और कचरा निस्तारण के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया.
निरीक्षण के दौरान मेयर ने अधिकारियों से कचरा निस्तारण की मौजूदा स्थिति और आगे की कार्ययोजना की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि भलस्वा लैंडफिल साइट पर कचरा निस्तारण के लिए नई एजेंसी के साथ अनुबंध किया गया है. अधिकारियों को काम की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही कचरा निस्तारण की प्रगति रिपोर्ट की प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी, ताकि काम में किसी तरह की ढिलाई न हो.
मेयर ने कहा कि भलस्वा लैंडफिल साइट पर कचरे के पहाड़ को निर्धारित समय में खत्म करना निगम की प्राथमिकता है. इसके लिए मशीनों की संख्या बढ़ाई जाएगी. कचरे के निस्तारण की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से वज्र नाम की अत्याधुनिक मशीन भी लगाई जा रही है. इससे पुराने कचरे के निस्तारण के काम में तेजी लाने की योजना है. उन्होंने यह भी कहा कि केवल पुराने कचरे का निस्तारण ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन निकलने वाले नए कचरे के प्रबंधन को भी तेज किया जाएगा.
भलस्वा और ओखला में जमीन होगी खाली: डेम्स कमेटी के अध्यक्ष संदीप कपूर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सहयोग से दिल्ली की लैंडफिल साइटों पर जमा पुराने कचरे के निस्तारण में प्रगति हुई है. उनके अनुसार, भलस्वा लैंडफिल साइट पर लगभग 30 प्रतिशत और ओखला लैंडफिल साइट पर करीब 60 प्रतिशत भूमि पुनः प्राप्त की जा चुकी है. खाली हुई जमीन के भविष्य में उपयोग को लेकर योजनाओं पर काम किया जा रहा है.
प्रमुख साइटों में शामिल है भलस्वा: निरीक्षण के दौरान दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार, अतिरिक्त आयुक्त संजीव कुमार मित्तल और प्रसन्ना रामा स्वामी, उत्तरी क्षेत्र के उपायुक्त सचिन गुप्ता, बाहरी उत्तर क्षेत्र के उपायुक्त राघवेंद्र मीणा, प्रमुख अभियंता केके शर्मा सहित निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. गौरतलब है कि, भलस्वा लैंडफिल साइट दिल्ली की प्रमुख कचरा निस्तारण साइटों में शामिल है. यहां वर्षों से जमा कचरे के पहाड़ को खत्म करना निगम के लिए बड़ी चुनौती रहा है. ऐसे में नई एजेंसी, अतिरिक्त मशीनों और रोजाना निगरानी के जरिए निगम इस काम को गति देने की तैयारी में है.
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