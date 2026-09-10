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नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी, फर्जी एनजीओ के छह सदस्य गिरफ्तार

सिमडेगा: नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. सिमडेगा पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े छह लोगों को गिरफ्तार किया है और कई अहम दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद किए हैं. पुलिस के मुताबिक, इस गिरोह ने लगभग 5-6 करोड़ रुपये की ठगी की है. वे नौकरी दिलाने का वादा करके सिक्योरिटी मनी के नाम पर लोगों से लाखों रुपये ठगते थे.

यह मामला जिले के बानो और कुरडेग थाना क्षेत्रों से जुड़ा है. स्थानीय ग्रामीणों ने एक फाउंडेशन पर ठगी का आरोप लगाया था. इसी आधार पर बानो थाने में केस नंबर 27/26 और कुरडेग थाने में केस नंबर 36/26 दर्ज किया गया.

नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी (Etv Bharat)

ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि VKS फाउंडेशन नाम के एक NGO ने नौकरी देने के बहाने सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर पैसे लेकर उनके साथ ठगी की है. इसके बाद, एसपी श्रीकांत एसपी श्रीकांत एस खोटरे ने वरीय पुलिस उपाधीक्षक रणवीर सिंह और एसडीपीओ धर्मदेव पासवान की संयुक्त अगुवाई में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया.

टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर कार्रवाई करते हुए, एसआईटी ने दोनों मामलों में शामिल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया. एसपी ने बताया कि जांच में पता चला कि लोगों को VKS फाउंडेशन के नाम पर नौकरी का लालच दिया जाता था और उनसे सिक्योरिटी मनी मांगी जाती थी. यह संगठन नारी पैड सेवा और बाल जननी शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं का हवाला देकर लोगों को भर्ती करता था.

उन्होंने बताया कि पद के हिसाब से सिक्योरिटी डिपॉजिट तय की गई थी. स्टेट हेड के लिए ₹3 लाख, डिस्ट्रिक्ट हेड के लिए ₹1.50 लाख, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए ₹60,000 और सेंटर इंचार्ज के लिए ₹40,000. जांच में यह भी पता चला कि नियुक्ति के बाद भी अलग-अलग मदों में पैसे काटे जाते थे. इसके अलावा, SIT की जांच में खुलासा हुआ कि संगठन को चलाने वाला मुख्य आरोपी खुद को नेशनल हेड बताता था.