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नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी, फर्जी एनजीओ के छह सदस्य गिरफ्तार

नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के छह लोगों को सिमडेगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Simdega police
गिरफ्तार आरोपियों के साथ पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2026 at 2:17 PM IST

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सिमडेगा: नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. सिमडेगा पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े छह लोगों को गिरफ्तार किया है और कई अहम दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद किए हैं. पुलिस के मुताबिक, इस गिरोह ने लगभग 5-6 करोड़ रुपये की ठगी की है. वे नौकरी दिलाने का वादा करके सिक्योरिटी मनी के नाम पर लोगों से लाखों रुपये ठगते थे.

यह मामला जिले के बानो और कुरडेग थाना क्षेत्रों से जुड़ा है. स्थानीय ग्रामीणों ने एक फाउंडेशन पर ठगी का आरोप लगाया था. इसी आधार पर बानो थाने में केस नंबर 27/26 और कुरडेग थाने में केस नंबर 36/26 दर्ज किया गया.

नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी (Etv Bharat)

ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि VKS फाउंडेशन नाम के एक NGO ने नौकरी देने के बहाने सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर पैसे लेकर उनके साथ ठगी की है. इसके बाद, एसपी श्रीकांत एसपी श्रीकांत एस खोटरे ने वरीय पुलिस उपाधीक्षक रणवीर सिंह और एसडीपीओ धर्मदेव पासवान की संयुक्त अगुवाई में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया.

टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर कार्रवाई करते हुए, एसआईटी ने दोनों मामलों में शामिल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया. एसपी ने बताया कि जांच में पता चला कि लोगों को VKS फाउंडेशन के नाम पर नौकरी का लालच दिया जाता था और उनसे सिक्योरिटी मनी मांगी जाती थी. यह संगठन नारी पैड सेवा और बाल जननी शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं का हवाला देकर लोगों को भर्ती करता था.

उन्होंने बताया कि पद के हिसाब से सिक्योरिटी डिपॉजिट तय की गई थी. स्टेट हेड के लिए ₹3 लाख, डिस्ट्रिक्ट हेड के लिए ₹1.50 लाख, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए ₹60,000 और सेंटर इंचार्ज के लिए ₹40,000. जांच में यह भी पता चला कि नियुक्ति के बाद भी अलग-अलग मदों में पैसे काटे जाते थे. इसके अलावा, SIT की जांच में खुलासा हुआ कि संगठन को चलाने वाला मुख्य आरोपी खुद को नेशनल हेड बताता था.

संगठन से जुड़े लोगों को ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था. साथ ही, कमीशन और इनाम के बहाने व्हाट्सएप के जरिए लोगों को कई तरह के पैकेज और इंसेंटिव का लालच दिया जाता था. एसपी ने बताया कि संगठन के नाम पर इकट्ठा किए गए पैसे का इस्तेमाल निजी फायदे और संपत्ति बनाने में किया जा रहा था. पुलिस अब आरोपी व्यक्तियों की संपत्ति की पहचान करने और उसे जब्त करने की कार्रवाई कर रही है.

VKS फाउंडेशन के जरिए किए गए लेन-देन और मामले के दूसरे पहलुओं की बारीकी से जांच चल रही है. गिरफ्तार किए गए लोगों में अशोक साईं, ओम प्रकाश, कुशल केरकेट्टा, सरोज केरकेट्टा, गौरती केरकेट्टा और कुंदन शर्मा शामिल हैं. जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

एसपी ने लोगों से अपील की है कि वे नौकरी या नियुक्ति के लिए बिना ठीक से जांच-पड़ताल किए किसी व्यक्ति या संस्था को पैसे न दें. नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि या धोखाधड़ी की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या पुलिस अधिकारियों को दें.

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