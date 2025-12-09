ETV Bharat / state

खाई में गिरी कार: दादी के तीये की बैठक में जा रहे पोते की मौत, पत्नी और दो बेटों समेत चार गंभीर घायल

पुलिस की प्रारंभिक जांच में साफ हुआ कि चालक को नींद आने के कारण कार असंतुलित हुई और गहरी खाई में जा गिरी.

injured are being treated in the hospital
अस्पताल में घायलों का इलाज (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 9, 2025 at 11:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: नेशनल हाईवे डी-148 पर टोपा के पास मंगलवार सुबह चालक को अचानक झपकी आने के कारण कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में एक जने की मौत हो गई जबकि उसकी पत्नी, दो बेटे और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक अपने परिवार के साथ दादी के तीये की बैठक में जा रहा था.

नैनवा थाने के सहायक उप निरीक्षक रमेश ने बताया कि हरकेश पुत्र मारु मीणा अपनी पत्नी रेखा, बेटा हिमांशु एवं हर्ष के साथ कार से दादी के तीये की बैठक में शामिल होने उदयपुर से समिधी नयागांव जा रहा था. कार महेंद्र चला रहा था. एएसआई रमेश ने बताया कि प्रारंभिक जांच में साफ हुआ कि चालक महेंद्र को नींद आने के कारण कार असंतुलित हुई और गहरी खाई में जा गिरी. मौके पर चीख-पुकार मच गई. दुर्घटना के कुछ मिनट बाद खाई के पास से गुजर रहे लोगों ने बच्चों की सिसकियां और घायल रेखा की पुकारें सुनीं. लोगों ने तुरंत घायलों को बाहर निकाला. घायलों को हाईवे एम्बुलेंस की मदद से नैनवा अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां पहुंचते ही चिकित्सकों ने हरकेश मीणा को मृत घोषित कर दिया. पत्नी रेखा और दोनों बेटे हिमांशु एवं हर्ष एवं चालक महेंद्र की हालत गंभीर होने पर तुरंत बूंदी जिला अस्पताल रेफर कर दिया.उधर दुर्घटना की सूचना मिलते ही नैनवा पुलिस मौके पर पहुंची. पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू की.

पढ़ें: अनियंत्रित कार सब्जी बेच रही 2 महिलाओं को कुचलते हुए गिरी खाई में, कार सवार दो युवक घायल

दादी के तीसरे की रस्म में जा रहे थे: एएसआई रमेश ने बताया कि मृतक हरकेश उदयपुर रेलवे में गार्ड था. मंगलवार सुबह परिवार संग दादी के तीसरे की रस्म में शामिल होने समिधी नयागांव जा रहा था. हादसे के बाद हरकेश का शव नैनवा अस्पताल की मोर्चरी रखवाया. हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया.

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN BUNDI
ONE DIED IN CAR ACCIDENT IN BUNDI
4 INCLUDE WIFE AND 2 SON INJURED
ACCIDENT CAUSED BY DRIVER ASLEEP
CAR FALLS INTO GORGE IN BUNDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.