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पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस में आज बैठकों का दौर, तय होगी रणनीति

जयपुरः प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही भाजपा-कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव प्रचार और स्थानीय मुद्दों पर मंथन के लिए बुधवार को प्रदेश कांग्रेस में मैराथन बैठकें होंगी.

वॉर रूम में होगी कोर कमेटी की बैठकः पार्टी की कोर कमेटी की बैठक वार रूम में सुबह 11 होगी. जिसमें प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, शांति धारीवाल, सीपी जोशी, प्रमोद जैन भाया सहित अन्य कोर कमेटी के सदस्य शामिल होंगे. दोपहर 2 बजे कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित होने वाली जिलाध्यक्षों की बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, डोटासरा और टीकाराम जूली ही मौजूद रहेंगे.

सुबह 11बजे जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की कोर कमेटी की बैठक होगी. वहीं, दोपहर 2 बजे प्रदेश के तमाम जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारी, सह प्रभारी की बैठक होगी. बैठक में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और सह प्रभारी पूनम पासवान, ऋतिक मकवाना भी मौजूद रहेंगे.

भाजपा को घेरने की बनेगी रणनीतिः प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कोर कमेटी की बैठक में भाजपा को स्थानीय मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनेगी. जिस तरह से पिछले 2 साल से भाजपा सरकार ने पंचायत के चुनाव नहीं कराकर वहां प्रशासक नियुक्त कर दिए थे और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों पर डाका डाला था. गांवों का विकास रोक दिया था. भाजपा सरकार के 3 सालों के कुशासन को लेकर हम पंचायत चुनाव में जनता के बीच जाएंगे.

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कैंपेन कमेटियों का भी होगा गठनः पार्टी नेताओं का कहना है कि कोर कमेटी की बैठक में संभागवार कैंपेन कमेटी का गठन होगा. इसमें पार्टी के प्रमुख नेता संभाग स्तर पर बड़ी जनसभाएं करके कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे. इसके अलावा पंचायत चुनाव के लिए पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेगी. उस पर भी कोर कमेटी की बैठक में मंथन होगा. जिलाध्यक्षों की बैठक में जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए जाएंगे कि वह स्थानीय नेताओं, विधायकों, सांसदों, पूर्व मंत्रियों के साथ आपसी तालमेल करके बेहतर और जिताऊ प्रत्याशी का चयन करें.

निकाय चुनाव से सबकः इधर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रदेश कांग्रेस ने निकाय चुनाव से सबक लेते हुए इस बार पंचायत में सामूहिक चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है. नागौर, बीकानेर के बाद सभी जिलों में पार्टी चुनाव प्रचार करेंगी. इसी को लेकर कोर कमेटी की बैठक में भी मंथन होगा कि पार्टी को कहां पर बड़ी और छोटी सभाएं करनी है?.