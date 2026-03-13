राजस्थान में कई दवाइयां ‘नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी’ घोषित, बाजार से तुरंत हटाने के निर्देश
विभाग ने संबंधित बैच की बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है.
Published : March 13, 2026 at 9:28 AM IST
जयपुर : राजस्थान में इस्तेमाल हो रही कई दवाइयों को जांच में मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने के बाद नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी (NSQ) घोषित किया गया है. इसके बाद राजस्थान औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने राज्यभर में अलर्ट जारी करते हुए संबंधित दवाओं का स्टॉक बाजार से तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं. औषधि नियंत्रण विभाग ने सभी ड्रग कंट्रोल अधिकारियों को आदेश जारी कर कहा है कि जिन दवाओं के सैंपल जांच में फेल हुए हैं, उन्हें तत्काल बाजार से हटाया जाए और संबंधित कंपनियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए.
ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच लिए गए सैंपलों की जांच में कई दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरीं. जांच में जिन दवाओं के बैच फेल पाए गए हैं उनमें बुखार, दर्द, खांसी, सूजन, एलर्जी और चिंता जैसी बीमारियों में उपयोग होने वाली दवाएं शामिल हैं.
ये दवाएं शामिल : इनमें Ibuprofen एवं Paracetamol टैबलेट, Ambroxol Hydrochloride, Terbutaline Sulphate और Guaiphenesin Syrup, Aceclofenac एवं Paracetamol टैबलेट, Hydroxyzine Hydrochloride SR Tablets 25 mg, Paracetamol 650 mg तथा Propoxur Sulphanilamide एवं Cetrimide पाउडर शामिल हैं.
इनमें से कुछ दवाएं एम/एस पार्थ फॉर्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड, गेगल (अजमेर), सिपको लिमिटेड, इंदौर (मध्य प्रदेश), एसटोनिया लैब, पंचकुला (हरियाणा), एथीकेयर लेबोरेटरीज, जम्मू, जिनेका हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, हरिद्वार (उत्तराखंड) और विवेक फार्मा केम, आमेर (जयपुर) द्वारा निर्मित हैं. औषधि नियंत्रण विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन दवाओं के संबंधित बैचों को बाजार से हटाकर जांच और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. साथ ही दवा विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे बैच का स्टॉक तुरंत अलग कर दें और बिक्री बंद कर दें.