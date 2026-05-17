ETV Bharat / state

रिम्स में MBBS से लेकर PG तक हर बैच में कुछ स्टूडेंट्स गुजर रहे डिप्रेशन से, सुसाइड केस के बाद डीन का चौंकाने वाला बयान

रांची: राज्य के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस(RIMS) में 16 मई को MBBS द्वितीय वर्ष के प्रतिभावान छात्र की खुदकुशी के बाद रिम्स के बॉयज हॉस्टल में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है. अपने एक होनहार दोस्त को खोने के सदमे से छात्र उभरे नहीं हैं. वहीं दूसरी ओर यह सवाल भी उठ रहा है कि NEET जैसे कठिन प्रतियोगिता परीक्षा पास कर RIMS जैसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान में नामांकन होने के बाद ऐसा क्यों है कि मेडिकल स्टूडेंट हॉस्टल के अपने कमरे में आत्महत्या कर लेते हैं. दूसरों के जीवन को बचाने के लिए मेडिकल क्षेत्र को अपना करियर बनाने वाले युवा क्यों डॉक्टर बनने की राह को बीच में छोड़ आत्महत्या करने को सोच लेते हैं?

इस संबंध में रिम्स के डीन(स्टूडेंट्स वेलफेयर) डॉ. शिव प्रिय कहते हैं कि मेडिकल खासकर MBBS की पढ़ाई में हमेशा अच्छा करते रहने का तनाव तो होता ही है. इस बात को समझते हुए नेशनल मेडिकल काउंसिल(NMC) ने मेडिकल स्टूडेंट्स को डिप्रेशन से बचाने के लिए कई तरह की कोशिशें भी की हैं.

रिम्स स्टूडेंट वेलफेयर के डीन डॉ. शिव प्रिय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रिम्स में कई मेडिकल स्टूडेंट डिप्रेशन के शिकार

इस दौरान डॉ. शिव प्रिय एक बेहद चौंकाने वाली बात भी कही. उन्होंने कहा कि रिम्स में MBBS प्रथम वर्ष से लेकर पीजी तक के करीब-करीब हर बैच में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं. इसमें से कई का इलाज तो रिनपास और सीआईपी में भी चल रहा है. ऐसे छात्रों पर खास नजर भी रखी जाती है.

डीन(छात्र कल्याण) के अनुसार परेशानी ऐसे बच्चों को लेकर होती है जिसकी समस्या के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है. वह बताते हैं कि NMC की गाइडलाइन के अनुसार मेडिकल के हर स्टूडेंट से फैकल्टी का कोई न कोई एक टीचर अटैच होता है. बावजूद इसके कुछ-कुछ अंतराल पर रिम्स में मेडिकल स्टूडेंट्स की आत्महत्या करने की घटना झकझोर देती है.

सिर्फ कठिन पढ़ाई ही डिप्रेशन की वजह नहीं

रिम्स के डीन(छात्र कल्याण) से जब पूछा गया कि क्या सिर्फ मेडिकल की कठिन पढ़ाई ही है छात्रों में डिप्रेशन की वजह है. इस सवाल के जवाब में डॉ. शिव प्रिय कहते हैं कि मेरा अब तक का अनुभव यह कहता है कि मेडिकल की कठिन पढ़ाई में लगातार अच्छा करने का एक स्वाभाविक दबाव तो रहता ही है, लेकिन पर्सनल और रिलेशनशिप भी डिप्रेशन का एक बड़ा कारण है. क्योंकि यह उम्र ही ऐसी होती है जब वो एक-दूसरे का साथ खोजते हैं.

MBBS में एडमिशन के बाद ही होती है काउंसलिंग