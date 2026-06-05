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प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल में जानिये क्या हैं फायर सेफ्टी के हालात, पिछले साल हुई थी 8 लोगों की मौत

SMS अस्पताल के सहायक अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र कुमार का कहना है कि अस्पताल में किसी भी तरह की आगजनी से निपटने के लिए अब परमानेंट फायर सेफ्टी ऑफिसर तैनात किए गए है. ये ऑफिसर राउंड दी क्लॉक अस्पताल में ड्यूटी देते हैं. इसके साथ ही समय -समय पर अस्पताल स्टाफ को भी आग पर काबू पाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है.

जयपुरः बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित ब्रह्मपुरा इलाके के प्रसिद्ध प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में देर रात लगी भीषण आग ने एक बार फिर अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस हादसे में कई मरीज गंभीर रूप से झुलस गए. इससे पहले वर्ष 2025 में जयपुर के सवाई मान सिंह (एसएमएस) अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में आग लगने से करीब आठ मरीजों की मौत हो गई थी. उस हादसे के बाद राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में फायर सेफ्टी को लेकर कई बड़े कदम उठाए गए हैं.

ट्रॉमा अस्पताल में सुधारः बीते साल जयपुर के सवाईमान सिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आगजनी की घटना के बाद 8 मरीजों की मौत हो गई थी. जिस आईसीयू में आग लगी, अब उसे वापस तैयार किया जा रहा है. इस घटना के बाद अस्पताल के फायर सेफ्टी सिस्टम में काफी बदलाव किए गए हैं. सबसे पहले हादसे के बाद अस्पताल में परमानेंट फायर सेफ्टी से जुड़ा स्टाफ तैनात किया गया है. ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना के बाद फायर सेफ्टी सिस्टम को मजबूत किया गया है.

ये व्यवस्थाएं हुई बेहतर. (ETV Bharat gfx)

1 हजार फायर एक्सटिंग्विशर लगेंगेः राजेंद्र कुमार का कहना है कि एसएमएस अस्पताल समेत ट्रॉमा सेंटर में आने वाले कुछ दिनों में 1 हजार फायर एक्सटिंग्विशर लगाए जाएंगे. अभी फिलहाल पाउडर बेस फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, जिन्हें बदल कर CO2 गैस वाले फायर एक्सटिंग्विशर लगाए जाएंगे. CO2 गैस वाले फायर एक्सटिंग्विशर को वापस रिफिल किया जा सकता है और इससे आग बुझाते समय धुआं नहीं फैलता. वहीं, एसएमएस अस्पताल के धन्वंतरि में अभी भी फायर सेफ्टी से जुड़े कार्य बाकी हैं. धन्वंतरि ब्लॉक में अभी तक स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित नहीं हो सका है. फायर सेफ्टी विभाग ने अस्पताल प्रशासन से बजट की मांग रखी है.

इन्हें भी किया दुरुस्त. (ETV Bharat gfx)

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30 पद स्वीकृतः प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्थायी रूप से अग्नि सुरक्षा अधिकारी तैनात करने के लिए सरकार ने कुल 30 पद स्वीकृत किए थे ,लेकिन अभी तक भर्ती नहीं हो सकी है. इसके तहत यह पद स्थानीय निकाय विभाग के कैडर के अनुसार रहेंगे एवं इनकी नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति अथवा सीधे नियुक्ति की जाएगी. फायर सेफ्टी अधिकारियों की मुख्य जिम्मेदारी अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा करना होगी. इसके अंतर्गत वे नियमित फायर ऑडिट, मासिक मॉक ड्रिल (दिन एवं रात्रि दोनों शिफ्टों में), आईसीयू, ऑक्सीजन लाइन और हाइड्रेंट सिस्टम की सतत निगरानी करेंगे. साथ ही, फायर अलार्म एवं स्प्रिंकलर सिस्टम का रखरखाव करेंगे तथा निर्माण व विस्तार परियोजनाओं में फायर सेफ्टी मानकों का सत्यापन भी करेंगे.