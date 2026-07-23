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मकराना खनन क्षेत्र की कालानाड़ा रेंज में एक दर्जन खदानें ढहीं, जाखली मार्ग का एक हिस्सा भी खदान में समाया

एक दर्जन खदानें ढहीं, सड़क का बड़ा हिस्सा गायब : स्थानीय नागरिक कमलेश कुमार के अनुसार, लगातार बारिश के कारण खदानों के आसपास की जमीन कमजोर हो गई. देखते ही देखते करीब एक दर्जन संगमरमर की खदानें ढह गईं और जाखली रोड का बड़ा हिस्सा भी उनके साथ धंसकर खदानों में समा गया. सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से इस मार्ग पर आवागमन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया.

सुबह चार बजे हुई तेज बारिश : गुरुवार सुबह करीब चार बजे मकराना शहर और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हुई. लगातार हुई बारिश से शहर के हॉस्पिटल रोड, गौड़ाबास, भाकरों की ढाणी सहित कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई. इसी दौरान कालानाडा खनन क्षेत्र में जमीन धंसने की घटना सामने आई, जिसने एक बार फिर खनन क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मकराना सीओ विक्की नागपाल व मकराना थानाधिकारी पंकज कुमार मय पुलिस मौके पर पहुंचे और सुरक्षा के मद्देनुसार मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया. आसपास के क्षेत्र में लोगों की आवाजाही भी रोक दी गई है. पंकज कुमार थानाधिकारी मकराना ने बताया कि जाखली माताभर सहित आसपास के कई गांवों के लोगों को आवागमन के लिए ये रास्ता बंद कर दिया गया है. इनके जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है.

डीडवाना-कुचामन : जिले के मकराना में गुरुवार तड़के हुई मूसलाधार बारिश के बाद कालानाडा खनन क्षेत्र में बड़ा भू-धंसाव हो गया. तेज बारिश के कारण जाखली रोड के समीप स्थित करीब एक दर्जन संगमरमर की खदानें अचानक ढह गईं. खदानों के धंसने से सड़क का बड़ा हिस्सा भी टूटकर गहरी खदानों में समा गया, जिससे मार्ग पूरी तरह बंद हो गया. राहत की बात यह रही कि घटना के समय सड़क पर कोई वाहन या राहगीर मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

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पुलिस ने संभाला मोर्चा, रास्ता किया बंद : घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. सुरक्षा को देखते हुए जाखली रोड पर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया. किसी भी संभावित हादसे को रोकने के लिए आसपास के क्षेत्र में लोगों की आवाजाही भी प्रतिबंधित कर दी गई है. प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. स्थानीय नागरिक जावेद के अनुसार, कालानाडा खनन क्षेत्र में यह पहली घटना नहीं है.

करीब दो वर्ष पहले भी इसी इलाके में कई खदानें ढह गई थीं, जिससे जाखली रोड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. उस समय भी प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से मार्ग बंद कर दिया था. बाद में अस्थायी मरम्मत के बाद छोटे वाहनों के लिए रास्ता खोल दिया गया था, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो सका. अब एक बार फिर बड़े पैमाने पर खदानों के धंसने से सड़क पूरी तरह समाप्त हो गई है.

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कई गांवों का संपर्क प्रभावित : मार्ग बंद होने से जाखली, माताभर और आसपास के कई गांवों के लोगों को अब लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ेगा. इससे रोजमर्रा की आवाजाही, कृषि कार्य, स्कूल-कॉलेज आने-जाने वाले विद्यार्थियों और आपातकालीन सेवाओं पर भी असर पड़ने की आशंका है. स्थानीय निवासी रुघाराम कड़वा ने बताया कि खदानों के पीछे से एक वैकल्पिक मार्ग मौजूद है, लेकिन लंबे समय से उसकी मरम्मत और रखरखाव नहीं किया गया. ऐसे में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द सुरक्षित वैकल्पिक सड़क तैयार करने और इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की.

सुरक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल : बार-बार हो रहे भू-धंसाव और खदानों के ढहने की घटनाओं ने मकराना के खनन क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि परित्यक्त खदानों की नियमित निगरानी, भू-वैज्ञानिक सर्वे और सुरक्षित सड़क निर्माण के बिना भविष्य में भी इस तरह की घटनाओं की आशंका बनी रहेगी. फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बंद किए गए मार्ग का उपयोग न करें और केवल सुरक्षित वैकल्पिक रास्तों का ही इस्तेमाल करें. वहीं, प्रभावित सड़क और खनन क्षेत्र का तकनीकी निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.