शहीद दिवस पर आज राजघाट में कई बड़े आयोजन, दिल्ली के कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में आज 30 जनवरी को शहीद दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी स्मृति स्थल, राजघाट पर एक आधिकारिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे.कार्यक्रम को देखते हुए नई दिल्ली और मध्य दिल्ली के आसपास यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किए गए हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार जरूरत के आधार पर कई प्रमुख चौराहों से यातायात को डायवर्ट किया जा सकता है.



दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के मुताबिक

30 जनवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आईटीओ चौक से दिल्ली गेट तक बीएसजेड मार्ग, शांति वन चौक से आईपी फ्लाईओवर, आसफ अली रोड से दिल्ली गेट होते हुए एनएस मार्ग, शांति वन चौक से निषाद राज मार्ग, गुरु नानक चौक से रणजीत सिंह फ्लाईओवर और राजघाट डीटीसी डिपो से रिंग रोड बाइपास तक ट्रैफिक नियंत्रण और डायवर्जन लागू किया जा सकता है.

किन -किन मार्गों के लिए जारी किया गया एजवाइजरी

इसके अलावा आईटीओ चौक, दिल्ली गेट, गुरु नानक चौक, शांति वन चौक, राजघाट डीटीसी डिपो और आईपी फ्लाईओवर से भी यातायात मोड़ा जा सकता है. ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि सड़क पर भीड़ कम रखने के लिए सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें. वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें और सड़क किनारे पार्किंग से बचें, ताकि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे. किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर देने की अपील भी की गई है.