उन्नाव और उत्तराखंड मामले को लेकर कई वाम संगठनों का प्रदर्शन, भाजपा पर साधा निशाना

रांची: उन्नाव मामले के आरोपी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के बेल और उत्तराखंड की पीड़िता युवती के अपराधी को बचाने का विरोध शुरू हो गया है. इसको लेकर कई संगठनों की महिलाओं, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आज सोमवार को पोस्टर बैनर के साथ अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया.

आज के विरोध प्रदर्शन में आदिवासी वीमेन नेटवर्क, झारखंड जनाधिकार महासभा, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा), ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेन एसोसिएशन (ऐपवा) से जुड़ी महिलाओं एवं छात्राओं ने भाग लिया.

'हाईकोर्ट से कुलदीप सेंगर को जमानत मिलना चिंताजनक'

आज के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई महिलाओं का कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत देकर महिलाओं को बहुत बड़ा आघात पहुंचाया है. महिलाओं का न्यायालय पर से भरोसा टूटा है. जब से भाजपा सरकार आई है तब से महिलाओं का शोषण और दुष्कर्म जैसी घटनाएं बढ़ गए हैं. साथ ही दुष्कर्मियों की सजा के समय से पहले रिहा कर देना, उनको फूलों का माला पहनना उचित नहीं है. पीड़िता के साथ बर्बरता और हिंसात्मक व्यवहार करना तथा परिवार और वकील की योजनात्मक तरीके से हत्या करवाना बहुत ही निंदनीय है. भाजपा हमेशा से अपराधियों को सुरक्षा देती है और बेटियों को संघर्ष करने और और इन अपराधियों के हाथों हत्या का शिकार बनने को मजबूर कर देती है.

'भाजपा सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं'