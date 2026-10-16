पश्चिमी यूपी में BJP को बड़ा झटका, राजपाल सैनी समेत कई नेताओं ने थामा सपा का दामन
मुजफ्फरनगर और शामली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए नेताओं का पार्टी में स्वागत किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 4:42 PM IST
लखनऊ/शामली : राजधानी स्थित सपा के प्रदेश मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. इनमें भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आजाद समाज पार्टी और बसपा पार्टी से जुड़े नेता शामिल रहे.
मुजफ्फरनगर और शामली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए नेताओं का पार्टी में स्वागत किया गया. इस दौरान सपा सांसद हरेंद्र मलिक समेत कई नेता मौजूद रहे. सदस्यता कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए.
समाजवादी पार्टी में शामिल होने वालों में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य और शामली निवासी हरबीर मलिक, आजाद समाज पार्टी छोड़कर आए पवन सैनी, निषाद पार्टी से शुभेंद्र आचार्य और राष्ट्रीय लोकदल से संजीव प्रधान, राजेंद्र मलिक, विजेंद्र मलिक, शुभम मलिक तथा राजनेंद्र सिंह के नाम शामिल हैं. सिवान सैनी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान राजपाल सैनी ने अखिलेश यादव सहित मंच पर मौजूद लोगों को सम्मान स्वरूप लाल पगड़ी पहनाई.
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की प्रेस वार्ता - 16/10/2026 https://t.co/8tMOh4WS0g— Samajwadi Party (@samajwadiparty) October 16, 2026
सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि पीडीए वर्ग के नौजवान नौकरी के लिए भटक रहे हैं और किसान परेशान हैं. ऐसे में लोग अखिलेश यादव की ओर उम्मीद से देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक सीटें हासिल करना पार्टी का संकल्प है. उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर गन्ना किसानों को 24 घंटे के भीतर भुगतान किया जाएगा.
"अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो गन्ना किसानों का भुगतान 24 घंट में होगा। सबसे ज्यादा सफलता पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी को दिलाने जा रहा है।" - श्री हरेन्द्र मलिक जी, सांसद, मुजफ्फरनगर https://t.co/c8N8M5saso— Samajwadi Party (@samajwadiparty) October 16, 2026
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी में शामिल हुए सभी नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में यह शुरुआत है और आने वाले समय में कई अन्य नेता भी पार्टी से जुड़ सकते हैं. उन्होंने कहा कि "जितना हम सब आपस में प्रेम बढ़ाएंगे और दया की भावना रखेंगे, उतना ही अपनापन बढ़ेगा और पीडीए परिवार मजबूत होगा."
"भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का नारा देकर अति पिछड़े लोगों को जाल में फंसाती है।" • श्री राजपाल सैनी जी, पूर्व राज्यसभा सांसद https://t.co/ki8HbWtIEH— Samajwadi Party (@samajwadiparty) October 16, 2026
अखिलेश यादव ने दावा किया कि कई अन्य दल भी समाजवादी पार्टी के साथ आने को लेकर बातचीत कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब वे अपना हिसाब-किताब कर लेंगे, तब उन पर भी विचार किया जाएगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए.
"समाजवादी पार्टी का कारवां तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेगी।" • राष्ट्रीय महासचिव श्री शिवपाल सिंह यादव जी https://t.co/hDSfob8Ack— Samajwadi Party (@samajwadiparty) October 16, 2026
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एसआईआर या एसएसआर की प्रक्रिया का विरोध नहीं कर रही है, बल्कि इसके जरिए कथित साजिश और गड़बड़ी की आशंका का विरोध कर रही है. उन्होंने कहा कि पहले भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया जा चुका है, इसलिए चुनाव आयोग को दोबारा पुनरीक्षण कराने के फैसले पर विचार करना चाहिए.
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को सीधे मुकाबले में परेशानी हो रही है, इसलिए चुनाव आयोग के साथ मिलकर मतदाता सूची में गड़बड़ी की साजिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी ऐसी किसी भी कथित साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे. उन्होंने चुनाव आयोग से यह भी मांग की कि मौजूदा पुनरीक्षण के बाद फिर से ऐसी प्रक्रिया नहीं कराई जानी चाहिए.
अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने मेहनत करके मतदाता सूची में डुप्लीकेट नामों का पता लगाया है. अखिलेश यादव के मुताबिक, विकास यादव के गांव में चार जगह, दूसरे गांव में चार जगह और अन्य स्थानों पर भी उनके नाम से वोट दर्ज होने की जानकारी सामने आई है.
उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से इस मामले को छोटी गलती बताए जाने पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने पर भाजपा के नेता जवाब देने लगते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर कुछ कंपनियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, हालांकि इस संबंध में उन्होंने कोई सार्वजनिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया.
अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार, एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर हो रहे कथित अत्याचार से जनता परेशान है. उन्होंने प्रयागराज में एक अधिवक्ता की हत्या और लखनऊ में पुलिस चौकी के पास हुई हत्या का जिक्र करते हुए सरकार से जवाब मांगा. उन्होंने शामली और मुजफ्फरनगर में भी अत्याचार की घटनाओं का आरोप लगाया और कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.
उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, मध्यम वर्ग की समस्याओं और नीट जैसी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता सरकार की नीतियों से परेशान है. उन्होंने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के प्रस्ताव पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा की मंशा को लेकर जनता के मन में सवाल हैं.
अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर गन्ना किसानों को 24 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा. इसके साथ ही किसानों को मुफ्त बिजली, पानी, सिंचाई और खेती से जुड़ी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है और इसी वजह से बैंकों को बेचने जैसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं.
अखिलेश यादव के मुताबिक, प्रदेश के चुनाव में देशभर के विभिन्न आंदोलनों और मुद्दों का असर दिखाई देगा. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी मटकी का जिक्र करते हुए कहा कि इसे अभी नहीं फोड़ा जाएगा, क्योंकि उनके अनुसार कथित अनियमितताओं से जुड़े मुद्दों को लेकर अभी और जानकारी सामने रखनी है.
हरवीर मलिक ने सपा की सदस्यता ग्रहण की : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. शामली जिले के कद्दावर नेता, भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य हरवीर मलिक ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अलविदा कह दिया. उनके साथ पूर्व सांसद राजपाल सैनी सहित कई अन्य प्रमुख नेताओं ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय और प्रदेश उपाध्यक्ष रहने के साथ-साथ वह वर्तमान में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य थे.
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