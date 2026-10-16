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पश्चिमी यूपी में BJP को बड़ा झटका, राजपाल सैनी समेत कई नेताओं ने थामा सपा का दामन

समाजवादी पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेता मौजूद रहे. ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ/शामली : राजधानी स्थित सपा के प्रदेश मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. इनमें भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आजाद समाज पार्टी और बसपा पार्टी से जुड़े नेता शामिल रहे.

मुजफ्फरनगर और शामली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए नेताओं का पार्टी में स्वागत किया गया. इस दौरान सपा सांसद हरेंद्र मलिक समेत कई नेता मौजूद रहे. सदस्यता कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए.

समाजवादी पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेता मौजूद रहे. (Video credit: ETV Bharat) समाजवादी पार्टी में शामिल होने वालों में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य और शामली निवासी हरबीर मलिक, आजाद समाज पार्टी छोड़कर आए पवन सैनी, निषाद पार्टी से शुभेंद्र आचार्य और राष्ट्रीय लोकदल से संजीव प्रधान, राजेंद्र मलिक, विजेंद्र मलिक, शुभम मलिक तथा राजनेंद्र सिंह के नाम शामिल हैं. सिवान सैनी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान राजपाल सैनी ने अखिलेश यादव सहित मंच पर मौजूद लोगों को सम्मान स्वरूप लाल पगड़ी पहनाई. सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि पीडीए वर्ग के नौजवान नौकरी के लिए भटक रहे हैं और किसान परेशान हैं. ऐसे में लोग अखिलेश यादव की ओर उम्मीद से देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक सीटें हासिल करना पार्टी का संकल्प है. उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर गन्ना किसानों को 24 घंटे के भीतर भुगतान किया जाएगा.

राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी में शामिल हुए सभी नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में यह शुरुआत है और आने वाले समय में कई अन्य नेता भी पार्टी से जुड़ सकते हैं. उन्होंने कहा कि "जितना हम सब आपस में प्रेम बढ़ाएंगे और दया की भावना रखेंगे, उतना ही अपनापन बढ़ेगा और पीडीए परिवार मजबूत होगा."



अखिलेश यादव ने दावा किया कि कई अन्य दल भी समाजवादी पार्टी के साथ आने को लेकर बातचीत कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब वे अपना हिसाब-किताब कर लेंगे, तब उन पर भी विचार किया जाएगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एसआईआर या एसएसआर की प्रक्रिया का विरोध नहीं कर रही है, बल्कि इसके जरिए कथित साजिश और गड़बड़ी की आशंका का विरोध कर रही है. उन्होंने कहा कि पहले भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया जा चुका है, इसलिए चुनाव आयोग को दोबारा पुनरीक्षण कराने के फैसले पर विचार करना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को सीधे मुकाबले में परेशानी हो रही है, इसलिए चुनाव आयोग के साथ मिलकर मतदाता सूची में गड़बड़ी की साजिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी ऐसी किसी भी कथित साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे. उन्होंने चुनाव आयोग से यह भी मांग की कि मौजूदा पुनरीक्षण के बाद फिर से ऐसी प्रक्रिया नहीं कराई जानी चाहिए. समाजवादी पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेता मौजूद रहे. (Photo credit: ETV Bharat)