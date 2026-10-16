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पश्चिमी यूपी में BJP को बड़ा झटका, राजपाल सैनी समेत कई नेताओं ने थामा सपा का दामन

मुजफ्फरनगर और शामली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए नेताओं का पार्टी में स्वागत किया गया.

समाजवादी पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेता मौजूद रहे.
समाजवादी पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेता मौजूद रहे. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2026 at 4:42 PM IST

6 Min Read
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लखनऊ/शामली : राजधानी स्थित सपा के प्रदेश मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. इनमें भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आजाद समाज पार्टी और बसपा पार्टी से जुड़े नेता शामिल रहे.

मुजफ्फरनगर और शामली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए नेताओं का पार्टी में स्वागत किया गया. इस दौरान सपा सांसद हरेंद्र मलिक समेत कई नेता मौजूद रहे. सदस्यता कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए.

समाजवादी पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेता मौजूद रहे. (Video credit: ETV Bharat)

समाजवादी पार्टी में शामिल होने वालों में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य और शामली निवासी हरबीर मलिक, आजाद समाज पार्टी छोड़कर आए पवन सैनी, निषाद पार्टी से शुभेंद्र आचार्य और राष्ट्रीय लोकदल से संजीव प्रधान, राजेंद्र मलिक, विजेंद्र मलिक, शुभम मलिक तथा राजनेंद्र सिंह के नाम शामिल हैं. सिवान सैनी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान राजपाल सैनी ने अखिलेश यादव सहित मंच पर मौजूद लोगों को सम्मान स्वरूप लाल पगड़ी पहनाई.

सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि पीडीए वर्ग के नौजवान नौकरी के लिए भटक रहे हैं और किसान परेशान हैं. ऐसे में लोग अखिलेश यादव की ओर उम्मीद से देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक सीटें हासिल करना पार्टी का संकल्प है. उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर गन्ना किसानों को 24 घंटे के भीतर भुगतान किया जाएगा.


राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी में शामिल हुए सभी नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में यह शुरुआत है और आने वाले समय में कई अन्य नेता भी पार्टी से जुड़ सकते हैं. उन्होंने कहा कि "जितना हम सब आपस में प्रेम बढ़ाएंगे और दया की भावना रखेंगे, उतना ही अपनापन बढ़ेगा और पीडीए परिवार मजबूत होगा."

अखिलेश यादव ने दावा किया कि कई अन्य दल भी समाजवादी पार्टी के साथ आने को लेकर बातचीत कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब वे अपना हिसाब-किताब कर लेंगे, तब उन पर भी विचार किया जाएगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए.

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एसआईआर या एसएसआर की प्रक्रिया का विरोध नहीं कर रही है, बल्कि इसके जरिए कथित साजिश और गड़बड़ी की आशंका का विरोध कर रही है. उन्होंने कहा कि पहले भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया जा चुका है, इसलिए चुनाव आयोग को दोबारा पुनरीक्षण कराने के फैसले पर विचार करना चाहिए.

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को सीधे मुकाबले में परेशानी हो रही है, इसलिए चुनाव आयोग के साथ मिलकर मतदाता सूची में गड़बड़ी की साजिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी ऐसी किसी भी कथित साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे. उन्होंने चुनाव आयोग से यह भी मांग की कि मौजूदा पुनरीक्षण के बाद फिर से ऐसी प्रक्रिया नहीं कराई जानी चाहिए.

समाजवादी पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेता मौजूद रहे.
समाजवादी पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेता मौजूद रहे. (Photo credit: ETV Bharat)



अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने मेहनत करके मतदाता सूची में डुप्लीकेट नामों का पता लगाया है. अखिलेश यादव के मुताबिक, विकास यादव के गांव में चार जगह, दूसरे गांव में चार जगह और अन्य स्थानों पर भी उनके नाम से वोट दर्ज होने की जानकारी सामने आई है.

उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से इस मामले को छोटी गलती बताए जाने पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने पर भाजपा के नेता जवाब देने लगते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर कुछ कंपनियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, हालांकि इस संबंध में उन्होंने कोई सार्वजनिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया.

अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार, एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर हो रहे कथित अत्याचार से जनता परेशान है. उन्होंने प्रयागराज में एक अधिवक्ता की हत्या और लखनऊ में पुलिस चौकी के पास हुई हत्या का जिक्र करते हुए सरकार से जवाब मांगा. उन्होंने शामली और मुजफ्फरनगर में भी अत्याचार की घटनाओं का आरोप लगाया और कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.



उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, मध्यम वर्ग की समस्याओं और नीट जैसी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता सरकार की नीतियों से परेशान है. उन्होंने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के प्रस्ताव पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा की मंशा को लेकर जनता के मन में सवाल हैं.

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर गन्ना किसानों को 24 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा. इसके साथ ही किसानों को मुफ्त बिजली, पानी, सिंचाई और खेती से जुड़ी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है और इसी वजह से बैंकों को बेचने जैसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं.



अखिलेश यादव के मुताबिक, प्रदेश के चुनाव में देशभर के विभिन्न आंदोलनों और मुद्दों का असर दिखाई देगा. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी मटकी का जिक्र करते हुए कहा कि इसे अभी नहीं फोड़ा जाएगा, क्योंकि उनके अनुसार कथित अनियमितताओं से जुड़े मुद्दों को लेकर अभी और जानकारी सामने रखनी है.

हरवीर मलिक ने सपा की सदस्यता ग्रहण की : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. शामली जिले के कद्दावर नेता, भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य हरवीर मलिक ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अलविदा कह दिया. उनके साथ पूर्व सांसद राजपाल सैनी सहित कई अन्य प्रमुख नेताओं ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय और प्रदेश उपाध्यक्ष रहने के साथ-साथ वह वर्तमान में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य थे.



यह भी पढ़ें : जो बीजेपी का सदस्य है, चुनाव आयोग उसी को देश का नागरिक मान रहा; अखिलेश यादव का इलेक्शन कमीशन पर बड़ा आरोप

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