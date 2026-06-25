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प्रकोष्ठों की ताकत से भाजपा बनेगी और मजबूत, कार्यकर्ताओं को सीएम धामी का मिशन मोड में जुटने का आह्वान

देहरादून: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रदेश प्रकोष्ठों की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं को संगठन और सरकार के बीच मजबूत सेतु की भूमिका निभाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की क्षमता, अनुभव और समर्पण के बल पर आज देश की सबसे मजबूत राजनीतिक शक्ति बनी हुई है. अब प्रकोष्ठों की जिम्मेदारी है कि वे सरकार के कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाकर पार्टी की जीत को और अधिक प्रचंड बनाने का काम करें. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ कार्य करने वाली जीवंत विचारधारा है.

सीएम धामी ने आगे कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पार्टी की सोच और सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में विभिन्न प्रकोष्ठों की अहम भूमिका है. उन्होंने कहा कि चिकित्सा, सहकारिता, सांस्कृतिक, व्यवसायिक, खेल, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में कार्यरत प्रकोष्ठ भाजपा को समाज के विभिन्न वर्गों से जोड़ने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा और अन्य दलों के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि भाजपा राजनीति को सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम मानती है. अन्य दल केवल चुनाव के समय जनता के बीच पहुंचते हैं, जबकि भाजपा के कार्यकर्ता वर्षभर समाज की सेवा में लगे रहते हैं.

संगठन को मजबूत करने पर जोर (Photo-ETV Bharat)

यही कारण है कि पार्टी ने अपने संगठनात्मक ढांचे में आपदा प्रबंधन और स्वयं सहायता समूह जैसे नए प्रकोष्ठों को भी प्रमुखता दी है. मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है. ऐसे में आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है. उन्होंने प्रकोष्ठ पदाधिकारियों से ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित युवाओं की टीम तैयार करने का आह्वान किया, जो आपदा के समय ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ के रूप में सबसे पहले राहत और बचाव कार्यों में जुट सकें. उन्होंने कहा कि जनता के बीच यह विश्वास मजबूत होना चाहिए कि संकट की हर घड़ी में भाजपा कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है.