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प्रकोष्ठों की ताकत से भाजपा बनेगी और मजबूत, कार्यकर्ताओं को सीएम धामी का मिशन मोड में जुटने का आह्वान

भाजपा प्रदेश प्रकोष्ठों की बैठक में सीएम धामी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की क्षमता, अनुभव और समर्पण ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है.

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भाजपा प्रदेश प्रकोष्ठ की बैठक में सीएम धामी ने की शिरकत (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 25, 2026 at 7:38 AM IST

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देहरादून: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रदेश प्रकोष्ठों की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं को संगठन और सरकार के बीच मजबूत सेतु की भूमिका निभाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की क्षमता, अनुभव और समर्पण के बल पर आज देश की सबसे मजबूत राजनीतिक शक्ति बनी हुई है. अब प्रकोष्ठों की जिम्मेदारी है कि वे सरकार के कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाकर पार्टी की जीत को और अधिक प्रचंड बनाने का काम करें. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ कार्य करने वाली जीवंत विचारधारा है.

सीएम धामी ने आगे कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पार्टी की सोच और सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में विभिन्न प्रकोष्ठों की अहम भूमिका है. उन्होंने कहा कि चिकित्सा, सहकारिता, सांस्कृतिक, व्यवसायिक, खेल, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में कार्यरत प्रकोष्ठ भाजपा को समाज के विभिन्न वर्गों से जोड़ने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा और अन्य दलों के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि भाजपा राजनीति को सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम मानती है. अन्य दल केवल चुनाव के समय जनता के बीच पहुंचते हैं, जबकि भाजपा के कार्यकर्ता वर्षभर समाज की सेवा में लगे रहते हैं.

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संगठन को मजबूत करने पर जोर (Photo-ETV Bharat)

यही कारण है कि पार्टी ने अपने संगठनात्मक ढांचे में आपदा प्रबंधन और स्वयं सहायता समूह जैसे नए प्रकोष्ठों को भी प्रमुखता दी है. मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है. ऐसे में आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है. उन्होंने प्रकोष्ठ पदाधिकारियों से ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित युवाओं की टीम तैयार करने का आह्वान किया, जो आपदा के समय ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ के रूप में सबसे पहले राहत और बचाव कार्यों में जुट सकें. उन्होंने कहा कि जनता के बीच यह विश्वास मजबूत होना चाहिए कि संकट की हर घड़ी में भाजपा कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है.

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भाजपा प्रदेश प्रकोष्ठ बैठक में पहुंचे बीजेपी नेता (Photo-ETV Bharat)

स्वयं सहायता समूह प्रकोष्ठ का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘लखपति दीदी’ अभियान को आगे बढ़ाने में इन समूहों की बड़ी भूमिका है. उन्होंने प्रकोष्ठ पदाधिकारियों से महिला समूहों तक पहुंचकर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के प्रयासों को गति देने का आह्वान किया. पर्यटन गतिविधि प्रकोष्ठ की भूमिका पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है.

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भाजपा प्रदेश प्रकोष्ठ बैठक (Photo-ETV Bharat)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य हो रहा है. उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा और आदि कैलाश जैसे क्षेत्रों में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो राज्य में विकसित हो रही बेहतर सुविधाओं का परिणाम है. उन्होंने प्रकोष्ठ पदाधिकारियों से स्थानीय युवाओं को पर्यटन क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों और राज्य में हुए सकारात्मक परिवर्तनों की जानकारी देने का आग्रह किया. बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रकोष्ठ पार्टी की महत्वपूर्ण शक्ति हैं.

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आगामी चुनाव के लिए कसी कमर (Photo-ETV Bharat)

समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की विचारधारा और सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है. उन्होंने सभी प्रकोष्ठों को शीघ्र मंडल स्तर तक अपनी टीमों का गठन पूरा करने और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने के निर्देश दिए.

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