परदेस कमाने गए थे बिहार के ये मजदूर.. मौत और बीमारी लेकर लौटे घर
पूर्णिया के कसबा प्रखंड में आंध्र प्रदेश से लौटे 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 7 गंभीर रूप से बीमार हैं. पढ़ें पूरी खबर
Published : June 6, 2026 at 1:04 PM IST
पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया से आंध्र प्रदेश कमाने गए मजदूरों के घरों में कोहराम मचा है. मोटी कमायी का सपना लेकर घर छोड़कर दूसरे राज्य गए, लेकिन वहां उन्हें मौत मिली. इतना ही नहीं जो मजदूर किसी तरह से घर लौट कर आए हैं, वह भी गंभीर बीमारी की चपेट में हैं. उनको सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है.
पूर्णिया में मचा कोहराम: दरअसल कसबा प्रखंड से सभी मजदूर आंध्र प्रदेश गए थे, जहां वह पत्थर घिसाई करने वाली कंपनी में काम करते थे. बताया जाता है कि पत्थरों की बारीक धूल फेफड़ों में जमा होने से अबतक 4 मजदूरों की मौत हो गई है. वहीं 7 मजदूरों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है.
4 मजदूरों की मौत: एक महीने के अंदर 4 लोगों की मौत से कसबा प्रखंड के जियनगंज, तारानगर और आसपास के इलाकों में मातम पसरा हुआ है. घटना की जानकारी मिलते ही विधायक और पुलिस के बड़ पदाधिकारी गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार कर हाल-चाल जाना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया.
मृतकों के नाम: फैक्ट्री में काम कर रहे कुछ मजदूर की मौत आंध्र प्रदेश में ही हो गई. वहीं कुछ मजदूर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं. इस बात की जानकारी जब परिजन को मिली तो वे उन्हें साथ लेकर गांव चले आए. बीमार होकर घर लौटे मजदूरों में पूर्णिया के जियनगंज निवासी 22 वर्षीय मो. मसद की मौत हो चुकी है. इससे पहले तारानगर निवासी कुंदन कुमार, सर्रा बथना के अरविंद कुमार ऋषि और जियनगंज के मो. मुस्तफा समेत अन्य मजदूरों की जान जा चुकी है.
कई गंभीर रूप से बीमार: लगातार हो रही मौतों ने पूरे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है. हर मौत के साथ एक परिवार उजड़ रहा है. किसी मां ने अपना बेटा खोया है तो किसी पत्नी का सहारा छिन गया है. गांव में हर तरफ सिर्फ बीमारी, मौत और दर्द की चर्चा हो रही है.
पत्थरों को पीसकर टैल्क पाउडर बनाते थे :आंध्र प्रदेश से लौटे ऐसे ही एक मजदूर मो. सादिक बताते हैं कि करीब एक साल पहले इलाके के दर्जनों युवकों को अधिक वेतन और बेहतर नौकरी दिलाने को लेकर आंध्र प्रदेश के एक मिनरल फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजा गया था. वहां उन्हें पत्थरों को पीसकर टैल्क पाउडर बनाने के काम में लगाया गया.
"गांव का आदमी लेकर गया था. हम तो वापस आने लायक नहीं थे. मेरे माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है."- मो. सादिक,बीमार मजदूर
सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप: मजदूरों का आरोप है कि फैक्ट्री के अंदर हर समय जहरीली धूल उड़ती रहती थी, लेकिन सुरक्षा के नाम पर उन्हें कोई उपकरण नहीं दिया गया था. धीरे-धीरे सभी मजदूरों की तबीयत बिगड़ने लगी और शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया. स्थिति इतनी भयावह थी इसकी जद में आए कई मजदूर आज भी गंभीर हालत में हैं.
इलाज के लिए बेच दी जमीन- परिजन: अभी भी कुछ मजदूर अस्पतालों में भर्ती हैं तो कुछ घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं. परिजनों का कहना है कि इलाज में अब तक भारी रकम खर्च हो चुकी है. कई परिवारों ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए जमीन तक बेच दी.
"मवेशी तक बेच दिए, लेकिन बीमारी कम होने का नाम नहीं ले रही है. आर्थिक तंगी और इलाज का बढ़ता खर्च मैनेज कर पाना अब मुश्किल हो रहा है."- बीमार मजदूर मो. सादिक के परिजन
विधायक ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन: वहीं इस बात की जानकारी मिलने पर कसबा के विधायक नितेश सिंह गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार का हाल-चाल जाना. उन्होंने मृतकों के परिजनों और बीमार मजदूरों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है.
"जो भी बीमार हैं उनका इलाज करवाएंगे और बाकी जितने भी बच्चे वापस आए हैं, सबका मेडिकल चेकअप कराएंगे. सरकार की ओर से जो संभव होगा वह किया जाएगा. हम इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे."- नितेश सिंह,कसबा विधायक
डॉक्टर ने क्या कहा?: इस मामले में पूर्णिया सिविल सर्जन डॉ प्रमोद कुमार कनोजिया ने बताया कि प्रभावित गांव में मेडिकल टीम भेजकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करायी जा रही है. नमूने सुरक्षित रखे गये हैं, जिनकी जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी.
"पत्थर के पाउडर और धूल के लगातार संपर्क में रहने और सुरक्षा का ख्याल नहीं रखने के कारण फेफड़ों पर गंभीर असर पड़ सकता है. धूल के कण फेफड़ों में जमा हो जाते हैं, जिससे संक्रमण फैलते हैं. समय के साथ फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं. इस कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है."- डॉ प्रमोद कुमार कनोजिया, पूर्णिया सिविल सर्जन
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