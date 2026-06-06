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परदेस कमाने गए थे बिहार के ये मजदूर.. मौत और बीमारी लेकर लौटे घर

पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया से आंध्र प्रदेश कमाने गए मजदूरों के घरों में कोहराम मचा है. मोटी कमायी का सपना लेकर घर छोड़कर दूसरे राज्य गए, लेकिन वहां उन्हें मौत मिली. इतना ही नहीं जो मजदूर किसी तरह से घर लौट कर आए हैं, वह भी गंभीर बीमारी की चपेट में हैं. उनको सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है.

पूर्णिया में मचा कोहराम: दरअसल कसबा प्रखंड से सभी मजदूर आंध्र प्रदेश गए थे, जहां वह पत्थर घिसाई करने वाली कंपनी में काम करते थे. बताया जाता है कि पत्थरों की बारीक धूल फेफड़ों में जमा होने से अबतक 4 मजदूरों की मौत हो गई है. वहीं 7 मजदूरों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

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4 मजदूरों की मौत: एक महीने के अंदर 4 लोगों की मौत से कसबा प्रखंड के जियनगंज, तारानगर और आसपास के इलाकों में मातम पसरा हुआ है. घटना की जानकारी मिलते ही विधायक और पुलिस के बड़ पदाधिकारी गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार कर हाल-चाल जाना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया.

मृतकों के नाम: फैक्ट्री में काम कर रहे कुछ मजदूर की मौत आंध्र प्रदेश में ही हो गई. वहीं कुछ मजदूर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं. इस बात की जानकारी जब परिजन को मिली तो वे उन्हें साथ लेकर गांव चले आए. बीमार होकर घर लौटे मजदूरों में पूर्णिया के जियनगंज निवासी 22 वर्षीय मो. मसद की मौत हो चुकी है. इससे पहले तारानगर निवासी कुंदन कुमार, सर्रा बथना के अरविंद कुमार ऋषि और जियनगंज के मो. मुस्तफा समेत अन्य मजदूरों की जान जा चुकी है.

कई गंभीर रूप से बीमार: लगातार हो रही मौतों ने पूरे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है. हर मौत के साथ एक परिवार उजड़ रहा है. किसी मां ने अपना बेटा खोया है तो किसी पत्नी का सहारा छिन गया है. गांव में हर तरफ सिर्फ बीमारी, मौत और दर्द की चर्चा हो रही है.

4 मजदूरों की मौत से कोहराम (ETV Bharat)

पत्थरों को पीसकर टैल्क पाउडर बनाते थे :आंध्र प्रदेश से लौटे ऐसे ही एक मजदूर मो. सादिक बताते हैं कि करीब एक साल पहले इलाके के दर्जनों युवकों को अधिक वेतन और बेहतर नौकरी दिलाने को लेकर आंध्र प्रदेश के एक मिनरल फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजा गया था. वहां उन्हें पत्थरों को पीसकर टैल्क पाउडर बनाने के काम में लगाया गया.

"गांव का आदमी लेकर गया था. हम तो वापस आने लायक नहीं थे. मेरे माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है."- मो. सादिक,बीमार मजदूर