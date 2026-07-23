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बोकारो में बाल सुधार गृह हॉस्पिटल में तब्दील, दो को भेजा सदर अस्पताल! जानें, क्या है माजरा

बोकारो में बाल सुधार गृह में कई बाल कैदी बीमार हो गये हैं.

Several Juvenile prisoners felt sick at Bal Sudhar Grih in Bokaro
बाल सुधार गृह (बोकारो) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 23, 2026 at 10:42 PM IST

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बोकारोः जिला के बाल सुधार गृह में 14 बच्चे के बीमार होने की सूचना पर महकमे में सनसनी है. इसकी सूचना मिलते ही चिकित्सक की टीम मौके पर पहुंची और सभी की जांच की और सैंपल लिया.

दो बाल कैदी को खांसी कमजोरी और बुखार की शिकायत अधिक होने पर दोनों को सदर अस्पताल में भेजा गया है. फिलहाल सदर अस्पताल में तीन बाल कैदियों को चिकित्सक ने अपनी निगरानी में रखकर इलाज कर रही है.

इस मामले को लेकर बताया गया कि बुधवार को बाल सुधार गृह में रह रहे बाल कैदियों की तबीयत खराब होने की जानकारी चिकित्सा विभाग को दी गई. इसके बाद 16 बाल कैदियों को सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया. इनमें से 15 कैदियों को गुरुवार को बाल सुधार गृह भेज दिया गया आज फिर से सभी की तबीयत बिगड़ने लगी. इसकी जानकारी होने पर चिकित्सक की टीम बाल सुधार गृह पर पहुंची और दो बाल कैदियों को सदर अस्पताल भेजा गया.

बोकारो सिविल सर्जन डॉ. अभय भूषण प्रसाद ने बताया कि बाल सुधार गृह अस्पताल के रूप में तब्दील किया गया है. जहां दो डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी सभी की देखरेख करेंगे और प्रतिदिन सुबह शाम मेडिकल बुलेटिन भी जारी करेंगे.

चास अनुमंडल अस्पताल चिकित्सक डॉक्टर विकास कुमार ने बताया कि सभी कैदी वायरल फीवर की चपेट में हैं. दो कैदी को अधिक कमजोरी लगने के कारण सदर अस्पताल में भेजा गया है. जहां चिकित्सक उनकी निगरानी करेंगे. सभी तरह की जांच भी इन सभी बाल कैदियों का कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है.

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JUVENILE PRISONERS FELT SICK
वायरल फीवर की चपेट में बाल कैदी
JUVENILE PRISONERS SICK

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