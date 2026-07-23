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बोकारो में बाल सुधार गृह हॉस्पिटल में तब्दील, दो को भेजा सदर अस्पताल! जानें, क्या है माजरा

बोकारोः जिला के बाल सुधार गृह में 14 बच्चे के बीमार होने की सूचना पर महकमे में सनसनी है. इसकी सूचना मिलते ही चिकित्सक की टीम मौके पर पहुंची और सभी की जांच की और सैंपल लिया.

दो बाल कैदी को खांसी कमजोरी और बुखार की शिकायत अधिक होने पर दोनों को सदर अस्पताल में भेजा गया है. फिलहाल सदर अस्पताल में तीन बाल कैदियों को चिकित्सक ने अपनी निगरानी में रखकर इलाज कर रही है.

इस मामले को लेकर बताया गया कि बुधवार को बाल सुधार गृह में रह रहे बाल कैदियों की तबीयत खराब होने की जानकारी चिकित्सा विभाग को दी गई. इसके बाद 16 बाल कैदियों को सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया. इनमें से 15 कैदियों को गुरुवार को बाल सुधार गृह भेज दिया गया आज फिर से सभी की तबीयत बिगड़ने लगी. इसकी जानकारी होने पर चिकित्सक की टीम बाल सुधार गृह पर पहुंची और दो बाल कैदियों को सदर अस्पताल भेजा गया.

बोकारो सिविल सर्जन डॉ. अभय भूषण प्रसाद ने बताया कि बाल सुधार गृह अस्पताल के रूप में तब्दील किया गया है. जहां दो डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी सभी की देखरेख करेंगे और प्रतिदिन सुबह शाम मेडिकल बुलेटिन भी जारी करेंगे.