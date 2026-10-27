उत्तराखंड में कई न्यायिक अधिकारियों के तबादले, एक क्लिक में देखिए सूची
उत्तराखंड में न्यायिक व्यवस्था में फेरबदल हुआ है. जिसमें कई न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक सिफारिशें भी की गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 27, 2026 at 10:42 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के मकसद से कई न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं. यह अधिसूचना कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार रजिस्ट्रार जनरल कौशल किशोर शुक्ला की ओर से जारी की गई है.
स्थानांतरण सूची के मुताबिक, रितेश कुमार श्रीवास्तव को काशीपुर (उधम सिंह नगर) स्थित पॉक्सो एक्ट के तहत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट से स्थानांतरित कर नैनीताल हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार (कोर्ट एंड केस मैनेजमेंट) के रिक्त पद पर तैनात किया गया है.
नैनीताल हाईकोर्ट के वर्तमान रजिस्ट्रार विक्रम को अब रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) के पद पर नई जिम्मेदारी दी गई है. उदय प्रताप सिंह को काशीपुर के दूसरे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से स्थानांतरित कर काशीपुर में ही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट के पद पर नियुक्त किया गया है.
हरिद्वार के पांचवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण वोहरा को स्थानांतरित कर नैनीताल हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार के पद पर तैनात किया गया है. नैनीताल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि शंकर मिश्रा को स्थानांतरित कर हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति नैनीताल का सचिव नियुक्त किया गया है.
हाईकोर्ट लीगल समिति नैनीताल की वर्तमान सचिव नेहा कुशवाहा को स्थानांतरित कर नैनीताल का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया गया है. ऋषिकेश (देहरादून) के सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और वर्तमान में नैनीताल हाईकोर्ट में ओएसडी के पद पर तैनात अधिकारी भूपेंद्र सिंह शाह को उनके इस वर्तमान कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है. वे अपने नियमित पद सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ऋषिकेश वापस भेजे गए हैं.
अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक सिफारिशें: पंकज कुमार तोमर स्थायी लोक अदालत, नैनीताल के चेयरमैन के नाम की संस्तुति हल्द्वानी (नैनीताल) स्थित खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद पर तैनाती के लिए राज्य सरकार को भेजी गई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल को उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से स्थायी लोक अदालत, नैनीताल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के लिए अनुशंसित किया गया है.
सयन सिंह राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण देहरादून के सचिव-सह-रजिस्ट्रार को देहरादून में परिवार न्यायालय के अपर प्रधान न्यायाधीश 1 के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए राज्य सरकार को संस्तुति भेजी गई है. नीलम रात्रा हरिद्वार की प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के कानूनी सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के लिए राज्य सरकार को संस्तुति दी गई है.
वहीं, रीना नेगी को उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग देहरादून की रजिस्ट्रार को राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण उत्तराखंड, देहरादून के सचिव-सह-रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने को लेकर अनुशंसित किया गया है.
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