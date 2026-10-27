ETV Bharat / state

उत्तराखंड में कई न्यायिक अधिकारियों के तबादले, एक क्लिक में देखिए सूची

नैनीताल हाईकोर्ट ( फोटो- ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के मकसद से कई न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं. यह अधिसूचना कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार रजिस्ट्रार जनरल कौशल किशोर शुक्ला की ओर से जारी की गई है.

स्थानांतरण सूची के मुताबिक, रितेश कुमार श्रीवास्तव को काशीपुर (उधम सिंह नगर) स्थित पॉक्सो एक्ट के तहत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट से स्थानांतरित कर नैनीताल हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार (कोर्ट एंड केस मैनेजमेंट) के रिक्त पद पर तैनात किया गया है.