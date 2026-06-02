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आरपीडीए-सरकार की बैठकः पेट्रोल- डीजल पर वैट कटौती पर सरकार गंभीर, जल्द हो सकता है फैसला

जयपुर शहर का एक पेट्रोल पंप. ( ETV Bharat jaipur )