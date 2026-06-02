आरपीडीए-सरकार की बैठकः पेट्रोल- डीजल पर वैट कटौती पर सरकार गंभीर, जल्द हो सकता है फैसला
आरपीडीए ने सरकार द्वारा मुद्दों पर गंभीरता से विचार किए जाने पर आभार व्यक्त किया.
Published : June 2, 2026 at 8:08 PM IST
जयपुरः राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (आरपीडीए) की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य सरकार और एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई. आरपीडीए के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि बैठक सकारात्मक रही. आरपीडीए ने सरकार द्वारा मुद्दों पर गंभीरता से विचार किए जाने पर आभार व्यक्त किया. बैठक में पेट्रोल-डीजल की निर्बाध आपूर्ति, कंज्यूमर पंपों की व्यवस्था, डीजल आपूर्ति की समस्या तथा वैट में कमी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. बैठक में मुख्य सचिव ने सभी तेल कंपनियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में संचालित किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए.
जहां कहीं कमी की स्थिति है, उसे तत्काल दूर कर आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुचारू बनाया जाए. इसके अलावा निर्णय लिया गया कि प्रदेश के कंज्यूमर पंप सीधे तेल कंपनियों से ही पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति प्राप्त करेंगे. इसके लिए तेल कंपनियां राज्य के सभी कंज्यूमर पंपों की सूची तैयार कर सरकार को उपलब्ध कराएंगी, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कौन-कौन से पंप सीधे कंपनियों से आपूर्ति नहीं ले रहे हैं.
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वैट कटौती पर अध्ययन करेगी सरकारः आरपीडीए ने पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने की मांग भी रखी. एसोसिएशन का दावा है कि वैट में कमी से राज्य के राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि बिक्री बढ़ने से आय में वृद्धि हो सकती है. संगठन ने सुझाव दिया कि इस विषय पर एक संयुक्त समिति गठित की जाए, जो समयबद्ध अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट सौंपे. मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि सरकार वैट कटौती के मुद्दे को लेकर गंभीर है और इस पर अध्ययन किया जाएगा. उन्होंने संकेत दिए कि प्रदेश में वैट कम करने के संबंध में शीघ्र ही आगे की कार्रवाई की जा सकती है. बैठक में नायरा कंपनी द्वारा प्रदेश में डीजल आपूर्ति नहीं किए जाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. इस पर मुख्य सचिव ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द डीजल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.