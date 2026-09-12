बिहार के अगले DGP को लेकर मंथन शुरू, जानिए रेस में एक महिला अधिकारी समेत कौन-कौन शामिल
बिहार के नए डीजीपी को चुनने की रेस शुरू हो गई है. वर्तमान डीजीपी का दो वर्षीय कार्यकाल समाप्त हो रहा है. रिपोर्ट-डॉ. रंजीत कुमार
Published : September 12, 2026 at 1:08 PM IST
पटना: बिहार में अगले डीजीपी की तलाश शुरू हो गई है. वर्तमान डीजीपी विनय कुमार का कार्यकाल आने वाले कुछ महीनो में खत्म होने वाला है. उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले राज्य सरकार ने नए डीजीपी की तलाश शुरू कर दी है और अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है. राज्य सरकार नाम को शॉर्टलिस्ट करने के बाद यूपीएससी के पास सूची भेजेगी.
अगले डीजीपी की तलाश शुरू
बिहार में नए डीजीपी के लिए वरिष्ठता, अनुभव और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कई वरिष्ठ IPS अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं. हालिया रिपोर्टों में प्रीता वर्मा, जेएस गंगवार और कुंदन कृष्णन का नाम प्रमुखता से सामने आया है. हालांकि अंतिम चयन की प्रक्रिया में UPSC की भूमिका अहम होगी और उसके बाद राज्य सरकार अंतिम फैसला करेगी.
विनय कुमार का कार्यकाल हो रहा है खत्म
वर्तमान में विनय कुमार बिहार के डीजीपी हैं और उनका दो साल का कार्यकाल 13 दिसंबर को पूरा हो रहा है. ऐसे में नए पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. पुलिस मुख्यालय से लेकर गृह विभाग तक संभावित नामों और वरिष्ठता को लेकर मंथन शुरू हो चुका है. खास बात यह है कि इस बार डीजीपी की कुर्सी की रेस में एक महिला अधिकारी का नाम भी सबसे आगे चल रहा है.
महिला डीजी का नाम भी सूची में शामिल
गृह विभाग ने डीजी रैंक के आईपीएस अधिकारियों का पैनल तैयार कर लिया है. प्रीता वर्मा 1991 बैच की बिहार कैडर की वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं और वरिष्ठता में सबसे ऊपर मानी जा रही हैं. वह फायर एवं होमगार्ड सर्विस से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रही हैं. अगर उनके नाम पर मुहर लगती है तो वह बिहार की पहली महिला डीजीपी बन सकती हैं. महिला नेतृत्व के लिहाज से भी उनकी दावेदारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
रेस में शामिल हैं भृगु श्रीनिवासन
रेस में सीनियर आईपीएस भृगु श्रीनिवासन का नाम भी शामिल है. श्रीनिवासन 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं. वह फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर NSG के DG हैं. इससे पहले बिहार पुलिस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं. NSG के महानिदेशक के तौर पर उनकी मौजूदा भूमिका और लंबा पुलिस अनुभव उनकी दावेदारी को मजबूत बनाता है. श्रीनिवासन बिहार में कई जिले में एसपी रह चुके हैं.
जितेंद्र सिंह गंगवार है कड़क छवि के ऑफिसर
जितेंद्र सिंह गंगवार 1993 बैच के IPS अधिकारी हैं. बिहार में एडीजी मुख्यालय, EOU और विशेष शाखा जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का अनुभव उनके पास रहा है. वर्तमान में वह निगरानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. उनकी प्रशासनिक और पुलिस मुख्यालय की लंबी पारी को डीजीपी की दौड़ में अहम माना जा रहा है. जितेंद्र सिंह गंगवार की गिनती अच्छे अधिकारियों में होती है और गंगवार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जाने जाते हैं.
जितेंद्र कुमार पर होगी सरकार की नजर
जितेंद्र कुमार 1993 बैच के IPS अधिकारी हैं. CID और पुलिस मुख्यालय में लंबे अनुभव के अलावा वह केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती से जुड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और बी-सैप की जिम्मेदारी भी उनके पास रही है. वरिष्ठता और व्यापक प्रशासनिक अनुभव के आधार पर उनका नाम भी संभावित दावेदारों में शामिल है. जितेंद्र कुमार भी ईमानदार छवि के पदाधिकारी माने जाते हैं.
कुंदन कृष्णन भी लगाए बैठे हैं उम्मीद
कुंदन कृष्णन 1994 बैच के तेज-तर्रार IPS अधिकारी माने जाते हैं. पटना SSP से लेकर IG और ADG मुख्यालय तक उन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है. वर्तमान में विशेष शाखा और STF से जुड़ी जिम्मेदारियां उनके पास हैं. कानून-व्यवस्था और खुफिया तंत्र में उनके अनुभव की वजह से उनकी दावेदारी को भी मजबूत माना जा रहा है. कुंदन कृष्णन बार-बार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी जाते रहे हैं.
क्या कहते हैं पूर्व आईपीएस?
पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास का मानना है कि क्योंकि वर्तमान डीजीपी का कार्यकाल खत्म होने वाला है और सरकार समय से पहले नाम को तय कर लेना चाहती है. कौन-कौन दावेदार हैं और किन पर सरकार को भरोसा है इस पर मंथन किया जाता है.
"सरकार तीन नाम को शॉर्टलिस्ट करती है और उसे संघ लोक सेवा आयोग के पास भेजती है. संघ लोक सेवा आयोग के मोहर लगने के बाद नाम को अंतिम माना जाता है."- अमिताभ कुमार दास, पूर्व आईपीएस
ये भी पढ़ें-
'AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया?', DGP से मिलकर तेजस्वी यादव ने की एक्शन की मांग
'हत्या में 10.1% और डकैती में 31.32 फीसदी की कमी आयी है', बिहार DGP का बड़ा दावा