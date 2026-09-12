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बिहार के अगले DGP को लेकर मंथन शुरू, जानिए रेस में एक महिला अधिकारी समेत कौन-कौन शामिल

पटना: बिहार में अगले डीजीपी की तलाश शुरू हो गई है. वर्तमान डीजीपी विनय कुमार का कार्यकाल आने वाले कुछ महीनो में खत्म होने वाला है. उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले राज्य सरकार ने नए डीजीपी की तलाश शुरू कर दी है और अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है. राज्य सरकार नाम को शॉर्टलिस्ट करने के बाद यूपीएससी के पास सूची भेजेगी.

अगले डीजीपी की तलाश शुरू

बिहार में नए डीजीपी के लिए वरिष्ठता, अनुभव और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कई वरिष्ठ IPS अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं. हालिया रिपोर्टों में प्रीता वर्मा, जेएस गंगवार और कुंदन कृष्णन का नाम प्रमुखता से सामने आया है. हालांकि अंतिम चयन की प्रक्रिया में UPSC की भूमिका अहम होगी और उसके बाद राज्य सरकार अंतिम फैसला करेगी.

विनय कुमार का कार्यकाल हो रहा है खत्म

वर्तमान में विनय कुमार बिहार के डीजीपी हैं और उनका दो साल का कार्यकाल 13 दिसंबर को पूरा हो रहा है. ऐसे में नए पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. पुलिस मुख्यालय से लेकर गृह विभाग तक संभावित नामों और वरिष्ठता को लेकर मंथन शुरू हो चुका है. खास बात यह है कि इस बार डीजीपी की कुर्सी की रेस में एक महिला अधिकारी का नाम भी सबसे आगे चल रहा है.

वर्तमान डीजीपी विनय कुमार (ETV Bharat)

महिला डीजी का नाम भी सूची में शामिल

गृह विभाग ने डीजी रैंक के आईपीएस अधिकारियों का पैनल तैयार कर लिया है. प्रीता वर्मा 1991 बैच की बिहार कैडर की वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं और वरिष्ठता में सबसे ऊपर मानी जा रही हैं. वह फायर एवं होमगार्ड सर्विस से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रही हैं. अगर उनके नाम पर मुहर लगती है तो वह बिहार की पहली महिला डीजीपी बन सकती हैं. महिला नेतृत्व के लिहाज से भी उनकी दावेदारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

प्रीता वर्मा (ETV Bharat)

रेस में शामिल हैं भृगु श्रीनिवासन

रेस में सीनियर आईपीएस भृगु श्रीनिवासन का नाम भी शामिल है. श्रीनिवासन 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं. वह फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर NSG के DG हैं. इससे पहले बिहार पुलिस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं. NSG के महानिदेशक के तौर पर उनकी मौजूदा भूमिका और लंबा पुलिस अनुभव उनकी दावेदारी को मजबूत बनाता है. श्रीनिवासन बिहार में कई जिले में एसपी रह चुके हैं.