लखनऊ में नये रूट पर जल्द फर्राटा भरेंगे वाहन; ग्रीन कॉरिडोर के लिए चौराहों का बदलेगा स्वरूप, स्मार्ट सिग्नल सिस्टम लगेंगे
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि, निशातगंज चौराहे पर काम बहुत तेजी से चल रहा है.
लखनऊ : राजधानी लखनऊ को जाम मुक्त और हरा-भरा बनाने की महत्वाकांक्षी ग्रीन कॉरिडोर परियोजना अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच गई है. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने इस परियोजना को सफल बनाने के लिए शहर के प्रमुख चौराहों पर बड़े पैमाने पर री-इंजीनियरिंग शुरू कर दी है.
निशातगंज, डालीगंज, समतामूलक, बादशाहनगर और आस-पास के कई चौराहों को नया स्वरूप दिया जा रहा है, ताकि ग्रीन कॉरिडोर से उतरने वाली भारी भीड़ को सुगमता से मैनेज किया जा सके. परियोजना के तहत सबसे पहले डालीगंज और निशातगंज चौराहों पर काम शुरू हो चुका है. यहां चौड़ी सड़कें, अलग-अलग लेन, डेडिकेटेड टर्निंग जोन और स्मार्ट सिग्नल सिस्टम लगाए जा रहे हैं.
|- लखनऊ गोमती नदी के दोनों किनारों पर आईआईएम रोड से किसान पथ तक ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है.
|- कुल लंबाई : लगभग 57 किलोमीटर (4 फेज में)
|- कुल अनुमानित लागत : अभी आधिकारिक एकीकृत आंकड़ा नहीं, लेकिन विभिन्न चरणों की लागत मिलाकर दो हजार करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है.
|- मुख्य हिस्से : फेज - 1 पूरा.
|- फेज : 2 (130 करोड़)
|- हनुमान सेतु-पिपराघाट 28 किमी (दिसंबर 2025 तक पूरा होने की संभावना).
|- अन्य हिस्सों में 210 करोड़, 500 करोड़ व 150 करोड़ के अलग प्रोजेक्ट शामिल.
|- 15 दिसंबर 2025 से समतामूलक चौराहा से निशातगंज तक हिस्सा खुलने की उम्मीद.
ग्रीन कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत 2022-23 में हुई थी, जब योगी सरकार ने लखनऊ को 'स्मार्ट और ग्रीन सिटी' बनाने के लिए 12 प्रमुख कॉरिडोर को हरा-भरा और जाम मुक्त करने का फैसला लिया. इस कारिडोर की शुरुआत हरदोई रोड की बसंतकुंज योजना से की गई. पहला चरण कुड़िया घाट के पास आकर समाप्त हुआ. कुड़िया घाट से निशातगंज तक दूसरा चरण है. निशातगंज से समतामूलक चौक तक तीसरे चरण में काम होगा. काॅरिडोर के बीच में कई बड़े चौराहे पड़ रहे हैं, जिनकी री डिजाइनिंग की जा रही है, ताकि ग्रीन कॉरिडोर से उतरने वाला भारी यातायात इन चौराहों पर नियंत्रित किया जा सके.
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि, निशातगंज चौराहे पर काम बहुत तेजी से चल रहा है. इसी तरह से डालीगंज चौराहे पर भी काम किया जा रहा है. समतामूलक चौराहे के पास भी काम किया जा रहा है. यहां चौराहे री-डिजाइन होंगे तो शहर का यातायात बेहतर हो जाएगा. उन्होंने बताया कि अभी जिन चरण का काम पूरा हो गया है, वहां चौराहे विकसित किए गए हैं.
उन्होंने बताया कि कई जगहों पर काम जारी है. अलग-अलग चौराहे चुने जाएंगे जिन पर भी काम बेहतर तरीके से किया जाएगा. उपाध्यक्ष ने बताया कि ग्रीन काॅरिडोर की सफलता में इन चौराहों की री-डिजाइनिंग का बहुत महत्वपूर्ण भाग होगा, इसलिए यह काम महत्वपूर्ण है. लखनऊ विकास प्राधिकरण इसको करवा रहा है.
