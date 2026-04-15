दिल्ली पुलिस के 39 इंस्पेक्टरों का किया गया तबादला, कई थानों के SHO भी बदले
आदेश के तहत कुछ इंस्पेक्टरों को SHO की जिम्मेदारी दी गई है. इसे थानों में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिहाज से अहम माना जा रहा है.
Published : April 15, 2026 at 8:50 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 39 इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए हैं. आदेश में कई थानों के SHO बदले गए हैं, कुछ इंस्पेक्टरों को SHO की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कई को SHO पद से हटाकर अन्य जगह तैनात किया गया है. जारी ट्रांसफर लिस्ट के अनुसार इंस्पेक्टर उमेश चंद शर्मा को सिक्योरिटी से हटाकर न्यू दिल्ली जिले के तुगलक रोड थाने का SHO बनाया गया है. वहीं इंस्पेक्टर अजय कुमार को प्रगति मैदान मेट्रो से द्वारका के बाबा हरिदास नगर थाने भेजा गया है.
इंस्पेक्टर राजेश विजय वर्गिया को सेंट्रल से पूर्वी जिले के मधु विहार थाने का SHO नियुक्त किया गया है, जबकि इंस्पेक्टर शिव कुमार को स्पेशल सेल से हटाकर पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया का SHO बनाया गया है. वहीं इंस्पेक्टर अनीश शर्मा को मंडावली से हटाकर चित्तरंजन पार्क थाना भेजा गया है. उधर इंस्पेक्टर राजेश कुमार को लोधी कॉलोनी से हटाकर आदर्श नगर थाना, जबकि महावीर प्रसाद सैनी को मेट्रो प्रगति मैदान में तैनात किया गया है. इंस्पेक्टर राजवीर सिंह को घिटोरनी मेट्रो स्टेशन और नरेश कुमार को आई.पी. एस्टेट थाना भेजा गया है.
इसके अलावा इंस्पेक्टर अशुतोष कुमार आशु को मधु विहार से हटाकर बी.एच. राव थाना, जबकि सुनील कुमार बमनिया को मोती नगर थाना भेजा गया है. वहीं विजेंदर राणा को कृष्णा नगर थाना और रविंद्र कुमार त्यागी को लोधी कॉलोनी में SHO बनाया गया है. उधर इंस्पेक्टर रवि प्रकाश मीणा को रिठाला मेट्रो, पूरन चंद्र यादव को चाणक्यपुरी थाना और सुबोध कुमार को प्रीत विहार थाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
वहीं अरुण कुमार को शाहदरा, राकेश राणा को भलस्वा डेयरी, तनवीर अशरफ को जाफराबाद और घनश्याम किशोर को विकासपुरी थाना भेजा गया है. इसके अतिरिक्त रजनीकांत शर्मा को न्यू अशोक नगर, इंदरजीत को पार्लियामेंट स्ट्रीट और दीपक कुमार को दरियागंज थाना की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं अनिल कुमार यादव को पश्चिम विहार ईस्ट, सत्यवान को भजनपुरा, यौधवीर सिंह को सरिता विहार और यशपाल सिंह को आर.के. पुरम थाना भेजा गया है.
अन्य तबादलों में अनिल कुमार को मंडावली, अनुपम भूषण को सुल्तानपुरी, अनिल मलिक को ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, प्रेम कुमार सिंह को गीता कॉलोनी, महाबीर सिंह को कीर्ति नगर और रमेश कुमार को नॉर्थ एवेन्यू थाना में तैनाती दी गई है. वहीं प्रहलाद सिंह यादव को मैदानगढ़ी, मुकेश कुमार को मौर्य एन्क्लेव, जय प्रकाश मीणा को खजूरी खास, सुबे सिंह को बाराखंबा रोड, सुनील कुमार को द्वारका नॉर्थ और उगेश कुमार यादव को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना भेजा गया है. इस बड़े फेरबदल को कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने और थानों में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिहाज से अहम माना जा रहा है.
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