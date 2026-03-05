ETV Bharat / state

होली की खुमारी में लापरवाही पड़ी भारी, दून अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे रिकॉर्ड घायल, 2 की मौत

होली के दिन हादसे में 2 लोगों की मौत: इसके अलावा सड़क हादसे से संबंधित 2 लोगों को ब्रॉड डेड भी लाया गया. उन्होंने बताया कि इमरजेंसी में आए मरीजों में से 6 गंभीर मरीजों को एडमिट कर विशेष निगरानी में रखा गया है. विशेषज्ञ चिकित्सक लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं.

दून अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे मरीजों की संख्या: उन्होंने बताया कि इनमें से 44 लोगों को भर्ती करने की नौबत आई. अस्पताल के आपातकालीन विभाग में सड़क हादसे के 47 मामले आए. जबकि, मारपीट के 26 , खुद से गिरकर घायल होने (Self Injury) के 123 और अन्य कारणों के 370 केस आए.

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल देहरादून के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एनएस बिष्ट ने बताया कि होली के मद्देनजर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल को अलर्ट पर रखा हुआ था. जिससे इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से सक्रिय रही. उन्होंने बताया कि 4 मार्च की सुबह 8 बजे से लेकर 5 मार्च सुबह 8 बजे तक अस्पताल की इमरजेंसी में कुल 610 लोगों का इलाज किया गया.

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी दून में जमकर होली खेली गई, लेकिन कई जगहों पर रंग में भंग की स्थिति देखने को मिली. जिसके चलते रिकॉर्ड संख्या में होली में दिनभर मारपीट, हुड़दंगबाजी में घायल, रोड एक्सीडेंट में घायल हुए लोग दून अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे. जहां ऐसे भी कई मामले आए, जो शराब के नशे में चूर थे. कुल मिलाकर होली के खुमार ने 610 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया.

"होली के पर्व को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने सभी जरूरी चिकित्सा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी. जिस कारण अस्पताल पहुंचे सभी मरीजों को समय पर इलाज मुहैया कराया गया. अस्पताल की इमरजेंसी को दवाइयां, बैंडेज कॉटन, इलाज के लिए जरूरी सामग्रियों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया गया था."- डॉक्टर गीता जैन, प्राचार्य, दून मेडिकल कॉलेज

दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने कहा कि उन्होंने सभी डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि होली पर्व के दौरान सभी ने पूरी तत्परता से अपनी सेवाएं दी है.

देहरादून में ट्रैफिक जाम की स्थिति को सुधारने के लिए सड़क पर उतरे एसएसपी डोबाल: देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने दून शहर के व्यस्ततम मार्गों और चौराहों का निरीक्षण किया. यातायात के दबाव को कम करते हुए यातायात के सुगम संचालन के निर्देश अधिकारियों को दिए. साथ ही सड़क पर वाहन खड़ा कर सवारियों को चढ़ाने और उतारने वाले सवारी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा.

सड़कों पर उतरे देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल (फोटो सोर्स- Police)

दरअसल, एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने आज रिस्पना चौक, कारगी चौक, आईएसबीटी आदि क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए यातायात व्यवस्था का जायजा लिया. इस दौरान रिस्पना पुल पर बने ऑटो स्टैंड और उसके सामने बने डिवाइडर के कारण रिस्पना चौक पर यातायात का दबाव बढ़ने के मद्देनजर संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर डिवाइडर को थोड़ा पीछे करने के निर्देश दिए. ताकि, चौक पर मार्ग के चौड़ा होने से यातायात के दबाव को कम किया जा सके.

वहीं, आईएसबीटी पर यातायात व्यवस्था का जायजा लेने के दौरान एसएसपी डोबाल ने अधिकारियों को वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करवाने, सड़क किनारे नो पार्किंग जोन में खडे़ वाहनों को क्रेन के माध्यम से टो करने और सड़क पर सवारी उतराने और चढ़ाने वाली बसों समेत अन्य सवारी वाहनों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करने को कहा.

इस दौरान एसएसपी ने चौकी आईएसबीटी के बाहर खडे़ सीज वाहनों के लिए स्थान चिन्हित कर वाहनों को शिफ्ट करने के निर्देश दिए, जिससे वाहनों का सुगमता से आवागमन किया जा सके. आईएसबीटी चौकी में निरीक्षण के दौरान एसएसपी डोबाल ने अपनी समस्याओं को लेकर चौकी पर आए शिकायतकर्ताओं से भी बात की. साथ ही उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली. उन्होंने आम जनता की शिकायतों और समस्याओं के प्रति संवेदनशील होने के साथ उन पर कार्रवाई करने को कहा.

