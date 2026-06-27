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चूड़धार मंदिर से लौट रहे परिवार की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त, 5 लोग घायल

ठियोग: टियाली पंचायत के दलैया गांव निवासी खेमचंद अपने परिवार के साथ से चूड़धार मंदिर दर्शन करके वापस घर लौट रहे थे. तभी रास्ते में ठियोग के नजदीक नरीपुल गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और हादसे का शिकार हो गई. इस सड़क हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए. जबकि एक बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मां का कहना है, "बड़ा हादसा टल गया और सभी घायलों का आईजीएमसी शिमला भेज दिया गया है. घायलों के बयान के आधार पर आगामी कारवाई की जाएगी. हादसे के कारणों का पता लगाया जाएगा".

बता दें कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग वहां इकट्ठा हो गए. स्थानीयों ने सभी घायलों के गाड़ी से बाहर निकाला. गाड़ी में चालक समेत 6 लोग सवार थे. जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो घए. जबकि गाड़ी में बैठी एक लड़की को बिलकुल भी चोटे नहीं आई है. घटना की सूचना मिलते ही एंबुलेंस को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची ओर सभी को सिविल अस्पताल ठियोग ले जाया गया. जहां डॉक्टर ने सभी का प्रथमिक उपचार किया और सभी को IGMC शिमला रेफर कर दिया.घायलों में सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं.