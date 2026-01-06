ETV Bharat / state

धार्मिक आयोजन में मधुमक्खियों ने किया अटैक, महिला, बच्चों सहित 22 लोग घायल

झालावाड़ : जिले के गंगधार थाना क्षेत्र के तलावली के समीप एक धार्मिक आयोजन में पहुंचे लोगों पर मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक अटैक कर दिया. इस दौरान वहां मौजूद महिला, बच्चों व बुजुर्गों में अफरा तफरी मच गई. इस बीच मधुमक्खियों का दंश लगने से करीब 22 लोग घायल हो गए, जिन्हें चौमहला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

चौमहला के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी राजकुमार बघेल ने बताया कि गंधार उपखंड के निकट एक धार्मिक आयोजन में पहुंचे लोगों पर हनी बी ने अचानक अटैक कर दिया. इस कारण कार्यक्रम के दौरान अचानक लोगों में भगदड़ मच गई. बाद में चौमहला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 22 लोग पहुंचे, जिनमें महिलाएं बच्चे व बुजुर्ग शामिल थे. उन्होंने बताया कि अधिकांश लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. चार लोगों का इलाज फिलहाल जारी है.