जेके लोन अस्पताल में पार्किंग स्लिप कटवाने को लेकर बहस, पेशेंट के परिजनों और पार्किंग स्टाफ के बीच लाठी भाटा जंग
इस लाठी-भाटा जंग में करीब 6 पार्किंग स्टाफ घायल हो गया है.
Published : March 31, 2026 at 4:56 PM IST
कोटा : मेडिकल कॉलेज कोटा के जेके लोन अस्पताल में मंगलवार को पार्किंग को लेकर विवाद सामने आया है. इसमें मरीज के साथ आए परिजनों और पार्किंग स्टाफ के बीच झगड़ा हो गया. पार्किंग शुल्क को लेकर शुरू हुए इस झगड़े ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. पहले लाठी भाटा जंग हुई उसके बाद स्टाफ से मारपीट भी की गई. इस पूरे मामले में करीब 6 पार्किंग स्टाफ घायल हो गया है.
नयापुरा थाने की जेके लोन अस्पताल चौकी के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर काशीराम ने बताया कि दोपहर 2 बजे के आसपास झगड़ा हुआ था. पार्किंग शुल्क को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था. इस मामले में सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच गया था. थाने से भी जाप्ता बुलाया था. दोनों पक्षों के कुछ लोगों को डिटेन किया है, जिन्हें पाबंद करवाया जा रहा है. झगड़े में दोनों ही पक्षों की गलती सामने आ रही है.
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पार्किंग ठेका संचालित कर रहे रितेश का कहना है कि बूंदी जिले से भूली बाई नाम की मरीज अस्पताल में आई थी. यह लोग एक कार में आए थे, जिनमें कुछ युवक और महिलाएं भी शामिल थी. यह बार-बार कार को अंदर- बाहर लेकर जा रहे थे. इस कार के संबंध में उन्हें पार्किंग स्लिप कटवाने के लिए कहा था. आरोप है कि इस बात को लेकर इन युवकों के साथ आई महिला ने गाली गलौच कर दी. यहां तक कि हमारी पार्किंग स्लिप की बुक को भी उठाकर फेंक दिया. इसके बाद एक-एक स्टाफ से मारपीट शुरू कर दी, जिसमें लोहे के सरिया, डंडे, पाइप और पत्थरों से मारा गया है. वहीं, जिस कार में परिजन को लेकर आए थे, उसका भी कांच फोड़ दिया गया और उसमें भी तोड़फोड़ हुई है.