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जयपुर में एंबुलेंस और एसयूवी की भिड़ंत में 8 लोग घायल, चूरू में बस के ब्रेक फेल, कार और दो बाइक आई चपेट में

जयपुर/चूरू: प्रदेश में हुए दो अलग–अलग हादसों में 9 लोग घायल हो गए. जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में एक बस ने बोलेरो को टक्कर मार दी. इससे बोलेरो दूसरी लेन में आ रही एक एंबुलेंस से जा भिड़ी. इस हादसे में एंबुलेंस सवार मरीज समेत करीब 8 लोग घायल हो गए. वहीं चूरू में एक रोडवेज बस के ब्रेक फेल हो गए. इसके चलते बस ने पहले एक बोलेरो को टक्कर मारी. फिर दो बाइक को कुचल दिया. इस हादसे में एक जना घायल हो गया.

जयपुर के हरमाड़ा थाना अधिकारी उदय सिंह यादव के मुताबिक बुधवार को हरमाड़ा घाटी में सीकर रोड पर एक बस ने बोलेरो गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी.​ बोलेरो बेकाबू होकर रोड के दूसरी तरफ डिवाइडर से कूद गई. बोलेरो गाड़ी दूसरी लेन में आ रही एंबुलेंस से टकरा गई. जोरदार टक्कर की वजह से एंबुलेंस और बोलेरो गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. सूचना मिलते पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. एंबुलेंस और बोलेरो में सवार करीब आठ लोग घायल हो गए. वाहनों में फंसे घायलों को कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला अस्पताल पहुंचाया गया.

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इनमें से कम घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. तीन से चार गंभीर घायलों का इलाज चल रहा है. हादसे के बाद रोड पर वाहनों का जाम लग गया. पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया. स्थानीयों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सीकर रोड पर हरमाड़ा थाना इलाके में तेज रफ्तार बस ने आगे चल रही बोलेरो गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी. जिसकी वजह से बोलोरो बेकाबू होकर डिवाइडर कूद कर दूसरी लेन में सामने से आ रही एंबुलेंस से भिड़ गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एंबुलेंस और बोलेरो गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में एंबुलेंस में बैठे मरीज समेत बोलेरो सवार करीब आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद चालक बस को छोड़कर मौके से फरार हो गया.