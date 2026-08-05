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अमरोहा में NH-9 पर भीषण सड़क हादसा; दो वाहनों की आमने-सामने टक्कर, कई लोग घायल

अमरोहा : जनपद के NH-9 पर कार समेत दो वाहनों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में कई लोग घायल हो गये. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया. घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

इस पूरे मामले में धनोरा क्षेत्राधिकारी अंजलि कटारिया ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया है. कुछ की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

रजबपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-9 पर स्थित गांव यकबगड़ी के निकट बुधवार को अर्टिगा कार समेत दो वाहनों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर चीख-पुकार मच गई.