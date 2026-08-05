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अमरोहा में NH-9 पर भीषण सड़क हादसा; दो वाहनों की आमने-सामने टक्कर, कई लोग घायल

धनोरा क्षेत्राधिकारी अंजलि कटारिया ने बताया कि सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया है.

अमरोहा में NH-9 पर भीषण सड़क हादसा
अमरोहा में NH-9 पर भीषण सड़क हादसा (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 3:03 PM IST

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अमरोहा : जनपद के NH-9 पर कार समेत दो वाहनों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में कई लोग घायल हो गये. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया. घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

इस पूरे मामले में धनोरा क्षेत्राधिकारी अंजलि कटारिया ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया है. कुछ की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

रजबपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-9 पर स्थित गांव यकबगड़ी के निकट बुधवार को अर्टिगा कार समेत दो वाहनों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर चीख-पुकार मच गई.



हादसे की सूचना मिलते ही रजबपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को एंबुलेंस के जरिए गजरौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया गया. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की हालत का परीक्षण किया. इनमें से कुछ घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल अमरोहा रेफर कर दिया गया, जबकि अन्य घायलों का उपचार जारी है. हादसे में घायल होने वालों में मीनाक्षी, कुंदेश, सुरेश देवी, मिकल, सोनम तथा कृष्णपाल समेत करीब 15 लोगों घायल हुए हैं.

दुर्घटना के बाद नेशनल हाईवे-9 पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारु कराया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक तौर पर आमने-सामने की टक्कर को दुर्घटना का कारण माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारण पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.


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