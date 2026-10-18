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कासगंज में दो पक्षों में खूनी संघर्ष; ढकपुरा गांव में कई घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज

वायरल फोटो ( Photo credit: सोशल मीडिया )

कासगंज : पटियाली थाना क्षेत्र के ग्राम ढकपुरा गांव में रविवार दोपहर मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और लाठी-डंडे चलने से कई लोग घायल हो गए. घटना के दौरान फायरिंग होने की सूचना भी सामने आई है. हालांकि, किसी के गोली लगने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच शुरू कर दी है. वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है.

