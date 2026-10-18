कासगंज में दो पक्षों में खूनी संघर्ष; ढकपुरा गांव में कई घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज
एसपी ओपी सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 11:10 PM IST
कासगंज : पटियाली थाना क्षेत्र के ग्राम ढकपुरा गांव में रविवार दोपहर मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और लाठी-डंडे चलने से कई लोग घायल हो गए. घटना के दौरान फायरिंग होने की सूचना भी सामने आई है. हालांकि, किसी के गोली लगने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच शुरू कर दी है. वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है.
एसपी ओपी सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि दो पक्षों के बीच में विवाद हो रहा है. विवाद के दौरान आपस में मारपीट हो रही है और उसमें फायरिंग की भी सूचना प्राप्त हुई थी. उन्होंने बताया कि तत्कालीन रूप से स्थानीय थाने और बाकी पुलिस बल उच्च अधिकारियों के स्तर से वहां पहुंच कर जांच की गई.
उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की तरफ से जो भी चोटें आईं हैं, नियमानुसार पटियाली में उनका उपचार कराया गया है, उसमें से कुछ लोगों को जिला अस्पताल के लिए बेहतर इलाज के लिए भेजा जा रहा है. उन्होंने बताया कि संपूर्ण प्रकरण की तहकीकात की जा रही है.
उन्होंने बताया कि इसमें जिस प्रकार का भी जो दोष होगा, जिस प्रकार का उल्लंघन हुआ होगा, नियमों के अधीन कठोरतम कार्रवाई करके यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि किसी भी स्थिति में किसी भी पक्ष को ला एंड ऑर्डर को प्रभावित करने की इजाजत नहीं होगी.
नोट : ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
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