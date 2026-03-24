गड्ढे से बचने के चक्कर में कार से टकराकर पलटी बस, एक की मौत, 37 घायल
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया.
Published : March 24, 2026 at 4:58 PM IST
शाहपुरा : जिले में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हुआ. रायपुर चौराहे के पास एक तेज रफ्तार निजी बस और कार के बीच भिड़ंत हो गई. इस भीषण हादसे में बस व कार में सवार करीब 37 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर होने पर भीलवाड़ा रेफर किया गया. हादसे में दो वर्षीय मासूम बालिका की भीलवाड़ा रेफर करने के दौरान रास्ते में मौत हो गई. सूचना पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को शाहपुरा जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया.
शाहपुरा के एएसपी राजेश आर्य ने कहा कि मंगलवार दोपहर बाद भीलवाड़ा से शाहपुरा की ओर एक निजी बस आ रही थी. बस रायपुर चौराहे के पास पहुंची कि सड़क पर बने गहरे गड्ढे से बचने के प्रयास में चालक बस से नियंत्रण खो बैठा. देखते ही देखते बस सामने से आ रही कार से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया. इससे कार में सवार यात्री व चालक बुरी तरह कार के अंदर फंस गए. इनको जेसीबी मशीन से बाहर निकाला गया. हादसे के बाद बस भी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिससे उसमें सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर पुलिस को सूचना दी.
पढ़ें. ईद पर घर में पसरा मातम, हरियाणा रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, तीन युवकों की मौत
सूचना मिलते ही एसडीएम सुनील मीणा, तहसीलदार भीवंराज परिहार और शाहपुर थाना अधिकारी सुरेश कुमार मौके पर पहुंचे ओर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल यात्रियों को भीलवाड़ा रेफर किया गया. इसी दौरान बस में सवार महेंद्र सिंह के साथ उनकी 2 वर्षीय मासूम कोमल कंवर की मौत हो गई. शाहपुरा जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. हादसे के बाद भीलवाड़ा-शाहपुरा मार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. बाद में पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया.